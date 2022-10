23 otages du train de voyageurs nigérian signalés libérés

ABUJA, Nigeria (AP) – Plus de 20 personnes enlevées dans un train de voyageurs au Nigeria ont retrouvé leur liberté après plus de six mois, ont annoncé mercredi les autorités nigérianes.

Un comité gouvernemental réuni par le chef d’état-major de la défense nigériane “a obtenu la libération et pris en charge les 23 passagers restants retenus en otage”, a indiqué le panel.

Les autorités n’ont pas répondu aux demandes de renseignements sur la façon dont les otages ont été libérés. Le comité n’a annoncé aucune arrestation en rapport avec le développement.

Il n’était pas clair si des rançons avaient été payées pour libérer les passagers. Ils se trouvent souvent dans de nombreuses communautés reculées du nord troublé du Nigéria, où de larges bandes d’assaillants ont enlevé des résidents et des voyageurs, puis les ont laissés partir en échange de gros paiements.

Fin mars, des hommes armés ont attaqué le train avec des explosifs et des coups de feu près de la capitale nigériane, tuant sept personnes et enlevant des dizaines d’autres. Certains passagers ont déjà été libérés par lots à plus de trois reprises.

Un porte-parole des familles des passagers restants a déclaré que personne ne les avait encore informés de la dernière version.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque de mars. Les autorités ont déclaré qu’il avait été perpétré par des hommes armés du nord du Nigeria avec l’aide de rebelles extrémistes islamiques qui ont mené une insurrection d’une décennie dans le nord-est du pays.

Les manifestants ont accusé le gouvernement dans les mois qui ont suivi l’attaque du train de “ne pas en faire assez” pour sauver les otages.

En septembre, les forces de sécurité nigérianes ont arrêté un négociateur qui menait des pourparlers indépendants avec les assaillants pour libérer les passagers restants. Les autorités disent avoir trouvé des « matériaux compromettants » dans sa maison.

Chinedu Asadu, Associated Press