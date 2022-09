23 morts dans une frappe russe écoeurante contre un convoi civil sauvant des familles dans l’Ukraine “annexée” quelques heures avant le discours de Poutine

Au moins 23 personnes ont été tuées après qu’une frappe de missile russe écœurante a anéanti un convoi civil sauvant des familles dans l’Ukraine “annexée”.

L’attaque d’horreur à Zaporizhzhia survient quelques heures seulement avant que Vladimir Poutine ne déclare quatre régions d’Ukraine faisant partie de la Russie dans une escalade de sa guerre chaotique de sept mois.

Des images montraient des véhicules incendiés et des corps gisant sur le sol à Zaporizhzhia Crédit : Twitter

Le convoi avait prévu de se rendre dans le territoire occupé par la Russie pour récupérer des proches et les emmener en lieu sûr Crédit : Twitter

Un représentant du Kremlin dans la région a nié que l’armée russe était à l’origine de l’attaque Crédit : Reuters

Des images montraient des véhicules incendiés et des corps gisant sur le sol sur le marché automobile tentaculaire d’Orekhovo après l’attaque du missile.

Oleksandr Starukh, gouverneur régional de Zaporizhzhia, a déclaré : « L’ennemi a lancé une attaque à la roquette à la périphérie du centre régional.

“Jusqu’à présent, 23 morts et 28 blessés. Tous des civils.”

Starukh a déclaré que le convoi avait prévu de se rendre dans le territoire occupé par la Russie pour récupérer leurs proches et les emmener en lieu sûr.

Le missile a laissé un énorme cratère dans le sol près des deux rangées de véhicules, les vitres des voitures et des camionnettes ont été soufflées après avoir été pulvérisées par des éclats d’obus lors de l’impact de la frappe.

Les véhicules étaient remplis d’effets personnels, de couvertures et de valises.

Des feuilles de plastique ont été vues drapées sur les corps d’une femme et d’un jeune homme dans une voiture verte, tandis que deux autres personnes ont été retrouvées mortes dans leur fourgonnette blanche aux vitres soufflées.

Un responsable par procuration du Kremlin dans la région a nié que l’armée russe était derrière l’attaque – et a blâmé l’Ukraine.

L’attaque meurtrière au missile survient alors que Mad Vlad s’apprête à déclarer quatre régions d’Ukraine faisant partie de la Russie après un vote simulé par référendum sous la menace d’une arme à feu.

Les régions comprennent des zones de Zaporizhzhia – mais pas la ville elle-même – qui reste sous contrôle ukrainien.

Le dirigeant russe revendiquera également la victoire dans les régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk et Kherson.

Les quatre régions couvrent quelque 90 000 km2, soit environ 15 % de la superficie totale de l’Ukraine – à peu près la taille de la Hongrie ou du Portugal.

Un énorme rassemblement se prépare sur la Place Rouge de Moscou alors que Poutine se prépare à déclarer l’annexion avec un discours majeur vendredi.

Des panneaux d’affichage sont apparus à Moscou déclarant : “Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson – Russie !”

Poutine doit rencontrer les dirigeants de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk soutenues par la Russie, ainsi que les dirigeants installés par la Russie dans les parties de Kherson et Zaporizhzhia que ses forces occupent.

Mercredi, des responsables pro-Kremlin ont déclaré que les quatre régions – qui représentent environ 15% du territoire ukrainien – avaient voté pour rejoindre la Russie.

Des images sont apparues montrant des électeurs conduits aux urnes sous la menace d’une arme par des groupes paramilitaires pro-russes, tandis que des responsables électoraux ont été vus semblant compter des piles de bulletins de vote non marqués comme des votes «Oui».

Une autre vidéo montre des voyous installés par la Russie faisant du porte-à-porte dans les urnes entourés d’hommes armés.

Les copains de Poutine ont affirmé que 99% des suffrages exprimés à Donetsk étaient favorables à l’adhésion à la Russie, 98% à Louhansk, 93% à Zaporizhzhia et 87% à Kherson.

Les référendums ont été déclarés illégaux par la majorité de la communauté internationale.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il s’agissait d’une “escalade dangereuse” qui nuirait aux perspectives futures de paix.

Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne reconnaîtraient jamais les revendications de la Russie sur le territoire ukrainien.

“Les résultats ont été fabriqués à Moscou”, a déclaré Biden.

Les États-Unis et l’UE sont sur le point d’imposer davantage de sanctions à la Russie suite à l’annexion, et même certains alliés de la Russie, comme la Serbie et le Kazakhstan, ont déclaré qu’ils ne reconnaîtraient pas la prise de contrôle.

En réponse aux référendums fictifs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a convoqué vendredi une réunion d’urgence de son Conseil de sécurité nationale et de défense.

“Cela peut encore être arrêté. Mais pour l’arrêter, nous devons arrêter cette personne en Russie qui veut la guerre plus que la vie. Vos vies, citoyens russes”, a-t-il déclaré jeudi soir dans un discours à la nation.

L’Ukraine s’est engagée à reprendre son territoire.

Mikhailo Podolyak, conseiller de Zelensky, a déclaré à La Repubblica : “Les référendums n’ont aucune valeur juridique, en vertu du droit international, les régions sont et restent des territoires de l’Ukraine et l’Ukraine est prête à tout pour les reprendre.

“Il s’agissait de votes fictifs, auxquels peu de gens ont participé.

“À ceux qui sont allés voter, ils ont pointé leurs fusils sur leurs visages.”

Cela survient alors que des milliers d’hommes ont fui la Russie pour éviter la mobilisation massive de troupes de Mad Vlad sur la ligne de front en Ukraine.

L’appel a été présenté comme enrôlant des hommes ayant une expérience militaire et les spécialités requises – mais il est souvent apparu inconscient des états de service, de la santé ou même de l’âge, avec des images émergeant de “l’armée de papa” de Poutine faisant la queue pour la guerre.