23 morts dans l’effondrement d’un viaduc, recherche en cours

Au moins 23 personnes étaient mortes et des voitures de métro de Mexico se sont suspendues dangereusement d’un viaduc effondré mardi alors qu’une tentative de sauvetage fébrile s’est lentement transformée en un effort pour récupérer les corps de l’accident le plus meurtrier de l’histoire de l’un des systèmes de métro les plus fréquentés au monde.

Le viaduc s’est effondré lundi soir, envoyant des voitures de métro plonger de la ligne de métro la plus récente et la plus controversée de la ville vers un boulevard très fréquenté. Les sauveteurs ont amené une grue pour stabiliser l’épave afin qu’ils puissent continuer l’opération en toute sécurité.

Le président Andrés Manuel López Obrador a exprimé ses condoléances et sa solidarité aux familles des victimes et aux habitants de Tláhuac, l’arrondissement où l’accident a eu lieu. Il a promis une enquête approfondie sur la tragédie.

« Un câlin à tous les habitants de Tláhuac, à tous ceux qui souffrent de cet accident », a-t-il dit. « Il y aura une information constante et il n’y aura aucune impunité pour personne. »

Une superbe vidéo de la scène montre l’effondrement du viaduc sur une route très fréquentée, plusieurs véhicules apparemment écrasés sous l’énorme tas de débris au milieu d’un nuage de poussière et de fumée.

Il n’était pas immédiatement clair si quatre corps retrouvés mais toujours pris au piège dans l’une des voitures de métro étaient inclus dans le bilan des morts.

La mairesse Claudia Sheinbaum a déclaré qu’une poutre en béton s’était effondrée au passage d’un train. Le train a couru au-dessus d’une bande médiane en béton, ce qui a peut-être réduit le nombre de victimes parmi les automobilistes sur la route en contrebas lorsqu’une poutre de support a cédé, a déclaré le maire.

Elle a déclaré que 77 des blessés avaient été hospitalisés, ajoutant que des enfants figuraient parmi les morts. L’effondrement a blessé au moins 79 personnes, ont déclaré des responsables de la ville.

Sheinbaum a déclaré qu’un examen structurel de toute la ligne et une enquête approfondie sur la cause de la tragédie commenceraient immédiatement. Le viaduc était à environ 16 pieds au-dessus de la route à Tláhuac, un arrondissement à croissance rapide à la limite sud-est de la ville.

Efforts de sauvetage en cours:Le viaduc du métro de Mexico s’effondre, tuant au moins 23 personnes et en blessant 70, selon les autorités

Des centaines d’amis et de membres de la famille des morts et des disparus sont descendus dans la zone alors que la police bouclait plusieurs pâtés de maisons pour permettre l’opération de sauvetage complexe.

Adrián Loa Martínez, 46 ans, a déclaré que son demi-frère et sa belle-sœur conduisaient lorsque le viaduc s’est effondré et qu’une poutre est tombée sur leur voiture. Il a dit que sa belle-sœur avait été secourue et envoyée à l’hôpital, mais que son demi-frère avait été écrasé et qu’il craignait d’être mort.

«Il est là-bas maintenant», dit-il.

Gisela Rioja Castro, 43 ans, cherchait son mari, Miguel Ángel Espinoza, 42 ans. Elle a dit que son mari prend toujours ce train après avoir fini de travailler dans un magasin, mais il n’est jamais rentré chez lui et avait cessé de répondre à son téléphone. Lorsqu’elle a appris ce qui s’est passé, elle a immédiatement craint le pire mais n’a obtenu aucune information des autorités.

«Personne ne sait rien», dit-elle.

Le système de train de banlieue de la ville – Sistema de Transporte Colectivo, ou STC – se compose de 12 lignes et de près de 200 stations assurant environ 1,4 milliard de trajets par an. La première ligne a ouvert en 1969.

La ligne 12, achevée en 2012, s’étend loin dans le côté sud de la ville. Il passe sous terre à travers des zones plus centrales de la ville et sur des structures en béton surélevées à la périphérie de la ville.

Le secrétaire aux relations extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard, a été maire de 2006 à 2012, lorsque la ligne 12 a été construite. Des allégations de mauvaise conception, de construction, de mauvaise gestion et de corruption sont apparues peu après qu’Ebrard a quitté ses fonctions de maire. La ligne a dû être partiellement fermée en 2013 pour que les voies puissent être réparées. Un tremblement de terre de magnitude 7,1 qui a frappé la région en 2017 a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité des voies.

Ebrard a qualifié cet accident de «terrible tragédie».

« Ma solidarité avec les victimes et leurs familles », a-t-il tweeté. « Les causes doivent être étudiées et les responsabilités définies. Je (suis à) la disposition des autorités pour contribuer à tout ce qui est nécessaire. »

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press