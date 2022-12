23 morts alors qu’un glissement de terrain déchire le camping tuant des gens pendant qu’ils dormaient

Au moins 23 personnes ont été tuées après un énorme glissement de terrain qui a ravagé un camping de vacances.

Les sauveteurs se démènent toujours pour trouver des survivants enterrés sous le monticule de terre après que la boue a balayé le site en Malaisie alors que les campeurs dormaient jeudi.

Jusqu’à 23 personnes devraient être mortes à la suite du glissement de terrain Crédit : Reuters

Jusqu’à 400 personnes ont participé à l’effort de recherche et 10 personnes sont toujours portées disparues.

Jusqu’à présent, les autorités ont récupéré des corps dont 12 femmes et 6 enfants.

Deux des morts, vraisemblablement une mère et une fille, ont été retrouvés enfermés dans une étreinte, selon le chef des pompiers de l’État.

Les responsables de la ferme ont déclaré qu’au moins 30 enfants et 51 adultes étaient inscrits pour une nuitée, dont plus de 20 enseignants du primaire et leur famille.

La ministre de la Santé, Zaliha Mustafa, a déclaré que l’une des personnes blessées était une femme enceinte.

Samedi, le service d’incendie et de secours de l’État de Selangor a confirmé qu’un total de 94 personnes étaient la “terrible tragédie”, après qu’une pente de 30 m (100 pieds) de haut ait touché le camping pendant la nuit.