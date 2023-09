2,3 millions de femmes sont mortes prématurément d’un cancer en 2020 : analyse

La prévention aurait pu éviter près de sept décès prématurés par cancer sur dix chez les femmes dans le monde en 2020, selon une nouvelle étude.

La Commission du Lancet sur les femmes, le pouvoir et le cancer, ainsi que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé, ont publié cette semaine leurs conclusions sur la question.

Les chercheurs affirment que 5,3 millions d’adultes âgés de 30 à 69 ans sont morts prématurément d’un cancer en 2020 dans le monde. Parmi eux, 2,3 millions étaient des femmes.

Les résultats suggèrent que la prévention aurait pu stopper environ les deux tiers de ces décès.

« À l’échelle mondiale, il existe des inégalités marquées entre les pays lorsqu’il s’agit d’atteindre l’objectif de réduction de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles, y compris le cancer, fixé par les objectifs de développement durable des Nations Unies », a déclaré le Dr Isabelle Soerjomataram, directrice adjointe de la branche Surveillance du cancer à Le CIRC et coprésident de la Commission du Lancet sur les femmes, le pouvoir et le cancer, a déclaré dans un communiqué de presse.

« Des investissements plus importants dans les programmes de prévention du cancer peuvent réduire la prévalence des principaux facteurs de risque de cancer, et une couverture vaccinale accrue parallèlement à un diagnostic et un dépistage précoces liés à un traitement rapide peuvent et doivent s’attaquer aux inégalités actuelles en matière de cancer que l’on observe dans le monde entier. »

La recherche a révélé que les décès prématurés dus au cancer chez les femmes étaient plus élevés dans les pays ayant un faible indice de développement humain (IDH), une mesure des Nations Unies qui inclut un certain nombre de facteurs différents tels que le niveau de vie.

Au-delà des pertes en vies humaines, les chercheurs estiment qu’environ un million d’enfants dans le monde sont devenus orphelins à cause de ces décès prématurés.

« Il y a une transition sociétale et économique rapide entre les populations, conduisant à d’énormes variations dans les modèles de cancer à l’échelle mondiale », a déclaré le Dr Freddie Bray, chef de la branche Surveillance du cancer au CIRC et commissaire du rapport du Lancet.

« Bien que le cancer du sein reste la cause la plus importante de décès prématurés par cancer chez les femmes dans le monde, une nouvelle analyse de notre commission révèle que le cancer du col de l’utérus occupe la deuxième place chez les femmes dans les pays à IDH faible et moyen, tandis que le cancer du poumon occupe la deuxième place chez les femmes dans les pays à IDH élevé et moyen. IDH très élevé. »

Les chercheurs soulignent quatre principaux facteurs de risque qui, s’ils étaient traités, auraient pu éviter près d’un tiers, soit 1,3 million, de tous les décès par cancer chez les femmes de tous âges. Ceux-ci incluent le tabagisme, la consommation d’alcool, un poids corporel élevé et les infections.

Cependant, les chercheurs soulignent une étude selon laquelle seulement 19 pour cent des femmes britanniques ayant subi un dépistage du cancer du sein savaient que la consommation d’alcool était un facteur de risque majeur.

L’analyse indique également qu’il existe un lien croissant entre certains produits commerciaux – tels que certains implants mammaires, éclaircissants pour la peau et défrisants – qui peuvent augmenter le risque de cancer chez la femme.

Ensuite, il y a le coût financier, les chercheurs citant une étude menée dans huit pays d’Asie qui a révélé qu’une grande majorité de femmes atteintes de cancer consacraient 30 pour cent ou plus du revenu annuel de leur ménage à des dépenses telles que les frais médicaux et les médicaments au cours de l’année. après leur diagnostic.

Les femmes, souligne l’analyse, sont également en grande partie celles qui prodiguent des soins non rémunérés aux personnes atteintes de cancer.

Parmi les solutions réclamées par les chercheurs figure un « nouveau programme féministe intersectionnel pour les soins contre le cancer, dans lequel les systèmes de santé, les personnels de lutte contre le cancer et les écosystèmes de recherche sont plus inclusifs et plus réactifs aux besoins et aux aspirations de toutes les femmes, qu’elles soient patientes, prestataires de soins ». , ou des chercheurs, réduisant ainsi le fardeau mondial du cancer.