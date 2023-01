23 janvier 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Dolly est un terrier idiot, joueur et énergique de 4 ans. Elle s’entend bien avec les autres chiens et aime être avec les gens. Elle est affectueuse, polie et propre. Pour rencontrer Dolly, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Dolly est un terrier idiot, joueur et énergique de 4 ans. Elle s’entend bien avec les autres chiens et aime être avec les gens. Elle est affectueuse, polie et propre. Pour rencontrer Dolly, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Choti est une petite tortue de 18 mois. Elle adore les animaux de compagnie et montrera son appréciation en se frottant affectueusement la tête. Elle s’entend bien avec les autres chats mais aime jouer de manière indépendante. Elle aime faire des câlins, dormir dans le lit de sa famille d’accueil et manger des friandises. Pour rencontrer Choti, Catadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Choti est une petite tortue de 18 mois. Elle adore les animaux de compagnie et montrera son appréciation en se frottant affectueusement la tête. Elle s’entend bien avec les autres chats mais aime jouer de manière indépendante. Elle aime faire des câlins, dormir dans le lit de sa famille d’accueil et manger des friandises. Pour rencontrer Choti, Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Bugsy est un mélange de labrador retriever et de chien de chasse. Il est timide au début mais ensuite il se tortille et saute. Il est super joueur et adore les autres petits chiens. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Bugsy est un mélange de labrador retriever et de chien de chasse. Il est timide au début mais ensuite il se tortille et saute. Il est super joueur et adore les autres petits chiens. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Astro est un poil court domestique doux, câlin et joueur. Il a besoin d’une famille pour toujours pour s’occuper de lui. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.