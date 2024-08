Les chiffres continuent d’augmenter.

Au moins 23 enfants sont morts depuis le début de l’année après avoir été laissés à l’intérieur d’un véhicule. Trois autres décès d’enfants — dont un en Floride — sont en attente des résultats de l’autopsie.

Deux des enfants, un garçon d’un an et une fille de 10 mois, sont décédés le même jour, le 13 août, selon Sécurité des enfants et des voitures.

C’est un grand pas en avant depuis notre dernier article il y a un peu plus d’un mois, lorsque sept enfants étaient décédés au 5 juillet.

Un décès confirmé s’est produit en Floride.

Décès dus à la chaleur en Floride, aux États-Unis, en 2024

Ce qui suit Décès dus à la chaleur en voiture en 2024 ont été compilés par Sécurité des enfants et des voituresune organisation créée pour éliminer les personnes peu connues, mais dangers répandus liés aux véhicules et pour protéger les enfants à l’intérieur comme à l’extérieur des véhicules.

Comté de Richland, Caroline du Sud Bradenton, Floride Morgantown, Virginie-Occidentale Santee, Californie Comté de Perry, Mississippi Charlotte, Caroline du Nord Marietta, Géorgie Houston, Texas Little Rock, Arkansas Marana, Arizona Omaha, Nebraska Fairfield, Illinois Lakewood, New Jersey Monticello, État de New York Hanovre Est, New Jersey Fitzgerald, Géorgie Milton, Vermont Baton Rouge, Louisiane Lacs Cordes, Arizona Collegedale, Tennessee Vicksburg, Michigan Lexington, Massachusetts Jennings, Louisiane

D’autres décès liés à des voitures chaudes restent à déterminer en attendant les résultats de l’autopsie

Combien d’enfants sont morts en Floride suite à des coups de chaleur dans des véhicules ?

Décès d’enfants de 14 ans et moins causés par des voitures chaudes de 1990 à 2023.

Entre 1990 et 2023, 118 enfants sont décédés à cause d’une voiture chaude en Floride.

Le Texas est en tête du pays avec 155 décès sur la même période.

Le Les 10 premiers États sont :

Les parents peuvent-ils être poursuivis s’ils laissent un enfant enfermé dans une voiture en Floride ?

Laisser un enfant de moins de 6 ans sans surveillance dans un véhicule à moteur pendant plus de 15 minutes est un délit de deuxième degré, selon les lois de Floride.

Si le moteur est en marche, que la santé de l’enfant est en danger ou semble en détresse, le gardien peut être condamné à une amende de 50 $ à 500 $.

Toute personne qui viole la loi et, ce faisant, cause des lésions corporelles graves, une invalidité permanente ou une défiguration permanente à un enfant commet une infraction pénale. crime du troisième degré.

En chiffres : les décès d’enfants causés par la chaleur dans une voiture

À quelle température l’intérieur d’une voiture peut-il chauffer et à quelle vitesse ?

Même si la majorité de ces tragédies surviennent durant l’été, des décès ont été enregistrés chaque mois.

Des recherches ont montré que les véhicules deviennent rapidement très chauds, même lorsque la température extérieure est modérée. Avec une température ambiante extérieure de 72 degrés, la température intérieure du véhicule peut atteindre 117 degrés en 60 minutes, 80 % de l’augmentation de température se produisant au cours des 30 premières minutes, a déclaré le National Safety Council.

En général, après 60 minutes, on peut s’attendre à une augmentation moyenne de 40 degrés des températures internes pour des températures ambiantes comprises entre 72 et 96 degrés.

Quelle est la température dangereuse à l’intérieur d’un véhicule ?

La température intérieure d’un véhicule peut être de 50 degrés supérieure à la température extérieure. Même par une journée fraîche où la température extérieure est de 61 degrés, en une heure, la température intérieure d’une voiture atteint plus de 105 degrés, selon Consumer Reports.

Lors d’une journée à 72 degrés, un L’intérieur d’une voiture peut être mortel en moins de 30 minutesselon le Académie américaine de pédiatrie.

Le danger de les températures élevées sont particulièrement aiguës pour les jeunes enfants parce que leur corps se réchauffe trois à cinq fois plus vite que celui des adultes, L’Académie américaine de pédiatrie a déclaré.

Un coup de chaleur chez les enfants peut survenir lorsque leur la température à cœur atteint environ 104 degréss. Un enfant peut mourir si leur température corporelle interne atteint 107 degrés, selon la Département des transports des États-Unis.

Et ouvrir la fenêtre, se garer à l'ombre ou avoir une voiture de couleur plus claire Cela n'aide pas, selon Consumer Reports.

Comment des enfants se retrouvent-ils abandonnés à l’intérieur d’un véhicule ? Quel âge avaient les enfants décédés ?

Selon NoHeatStroke.org, les circonstances qui conduisent un enfant à mourir d’un coup de chaleur à l’intérieur d’un véhicule sont généralement :

52 %, 505 enfants : Ils ont été oubliés, près de la moitié n’ayant pas été déposés à la garderie.

25 %, 237 enfants : Les enfants ont pu accéder au véhicule par leurs propres moyens.

21 %, 200 enfants : Ils ont été laissés sciemment dans le véhicule par un soignant.

2%, 26 enfants : Inconnu

« Les enfants décédés d’un coup de chaleur lié à un véhicule aux États-Unis entre 1998 et 2023 étaient âgés de 5 jours à 14 ans« , selon NoHeatStroke.org.

« Plus de la moitié des décès, 55 %, concernent des enfants de moins de 2 ans. »

Signes d’insolation chez les enfants

Selon le Académie américaine de pédiatrieLes signes d’un coup de chaleur qui nécessitent une attention médicale immédiate comprennent :

« Avant un coup de chaleur grave, les enfants dans les voitures chaudes souffrent de symptômes de maladie liée à la chaleur, notamment de faiblesse, d’étourdissements, de nausées, d’évanouissements, de maux de tête et d’une augmentation de la température corporelle. »

Conseils de sécurité pour empêcher les enfants de mourir dans une voiture chaude

NoHeatStroke.org et le Département des transports des États-Unis a suggéré les conseils suivants :

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans un véhicule, même pas pendant une minute.

Vérifiez toujours la banquette arrière. Laissez votre portefeuille ou votre sac à main en guise de rappel.

Demandez à votre prestataire de garde d’appeler si votre enfant ne se présente pas comme prévu.

Gardez toujours les véhicules verrouillés et les clés hors de portée.

Rangez les clés de la voiture hors de portée des enfants et apprenez-leur qu’un véhicule n’est pas une zone de jeu.

Appelez le 911 si vous voyez un enfant seul dans un véhicule.

