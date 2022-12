23 cadeaux Harry Potter parfaits pour les fêtes

Des millions de personnes ont grandi en lisant les livres Harry Potter et en regardant des films. Avec ses sortilèges éblouissants, ses gadgets astucieux et ses créatures magiques, le monde des sorciers de la série Harry Potter offre une évasion indispensable du monde réel. Il y a beaucoup de cadeaux enchanteurs et de souvenirs magiques pour que les fans soient heureux. Et pendant que vous attendez patiemment votre lettre d’acceptation de Poudlard, vous voudrez peut-être consulter certains des meilleurs souvenirs que nous avons rassemblés.

Transportez-vous dans le monde des sorciers avec des cadeaux à thème qui ne manqueront pas d’exciter tout sorcier en herbe. Et avec les vacances qui approchent à grands pas, quel meilleur moment pour s’entourer d’un peu de magie ?

poterie grange adolescent Je dirais que le meilleur produit est un produit utile. Les fans de Harry Potter vont adorer celui-ci. Cette horloge Golden Snitch est quelque chose que votre destinataire de cadeau utilisera probablement tous les jours et est un ajout accrocheur à n’importe quel présentoir ou table de chevet.

Poinçonner Les boulangers de votre vie apprécieront ce guide sur la façon de tout faire, des tartes à la citrouille aux muffins aux hiboux. Vous recevez des alertes de prix pour The Official Baking Book Cookbook

Williams Sonoma Un autre incontournable pour les boulangers : les emporte-pièces de tout, des verres de Harry au Choixpeau et même au Poudlard Express. Si votre tout-petit est un fan de Harry Potter qui aime cuisiner, c’est le cadeau parfait.

Le mal du pays La décoration intérieure est un élément de Potter-fiing votre espace, et remplir l’air de parfums thématiques en est un autre. Cette collection Harry Potter de Homesick comprend cinq parfums, dont un pour chaque maison. (Mon préféré est celui de Gryffondor – il a un arôme agréable et chaud de cannelle. Mais chacun a un parfum unique en fonction de ce que vous aimez – vous pouvez consulter plus de descriptions ici.) Il y a aussi un joli chapeau de tri désodorisant. Vous pouvez acheter des bougies individuelles pour 44 $, ou la bougie Poudlard à 3 mèches pour 75 $, ou vous pouvez obtenir les cinq bougies pour 200 $.

Uber mange Cette malle de vacances en édition limitée est l’option parfaite si vous manquez de temps ou d’idées sur ce qu’il faut faire pour que le Potterhead fasse partie de votre vie. Du 19 au 26 décembre, vous pouvez commander cette collection via Uber Eats qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour construire une maison en pain d’épice sur le thème de Poudlard. Le coffre est également livré avec des biscuits à thème, des haricots de Bertie Bott et une grenouille en chocolat. Une fonction AR sur votre téléphone peut également donner vie au coffre. La collection est disponible pour 50 $ à Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New Jersey, New York, Phoenix, San Francisco, Seattle et Washington, DC. Il est disponible pour 60 $ à Toronto, Edmonton, Calgary et Vancouver.

Alex et Ani Celui-ci est destiné aux fans de bijoux et à ceux qui se souviennent de la façon dont Hermione a battu les étudiants de Poudlard en assistant à plusieurs cours en même temps. Ce collier Time Turner comporte une breloque avec un sablier en cristal et l’inscription : « Je marque les heures, tout le monde, et je n’ai pas encore dépassé le soleil.

Amazone Je comprends que cela est destiné à tout enfant fan de Harry Potter, mais je ne serais pas opposé à le posséder moi-même. Ce jouet Hedwige comporte plus de 15 sons et mouvements pour (en quelque sorte) donner vie à ce compagnon bien-aimé. Vous recevez des alertes de prix pour Hedwig Interactive Owl

Théorie11 Ces cartes présentent des illustrations vraiment cool de personnages tels que Harry, Hermione, Draco Malfoy, Dumbledore et Voldemort. Vous pouvez choisir un deck représentant chaque maison de Poudlard : rouge pour Gryffondor, vert pour Serpentard, bleu pour Serdaigle ou jaune pour Poufsouffle. Il existe également une option pour obtenir un jeu de chaque couleur pour 40 $. Vous recevez des alertes de prix pour Cartes à Jouer

Barnes & Nobles Pour les fans d’Harry Potter et Fans de Lego, il n’y a peut-être pas de meilleure option qu’un ensemble Lego pour recréer des morceaux du monde sorcier. Vous recevez des alertes de prix pour Lego Hogwarts Clock Tower

Kohl’s Les ensembles de train sont cool. Les rames du Poudlard Express sont plus fraîches. Cet ensemble de 37 pièces est alimenté par piles et télécommandé, et comprend des extraits sonores de personnages. Vous recevez des alertes de prix pour Coffret de train prêt à jouer Lionel Hogwarts Express

Poinçonner Quelle façon plus cool de tenir votre collection de livres Harry Potter qu’avec ces serre-livres à thème amusants.

Amazone Voici une belle agrafe à placer dans ces serre-livres. Celui-ci est un peu une folie, surtout compte tenu du fait qu’il ne comprend que les trois premiers livres de la série, mais cette collection illustrée peut servir de souvenir précieux et d’objet de collection. Obtenez la pierre philosophale, la chambre des secrets et le prisonnier d’Azkaban. Vous recevez des alertes de prix pour The Illustrated Collection (Books 1-3 Boxed Set)

Barnes & Nobles Si la personne pour qui vous magasinez préfère écrire ses propres pensées ou histoires, ce carnet offre l’inspiration pour libérer sa magie créative. Notez le prochain jour de retour à Poudlard dans ce livre afin d’être prêt pour la célébration de l’année prochaine.

Cible Les livres à colorier peuvent constituer une activité amusante et relaxante pour les personnes de tous âges. Celui-ci présente plus de 80 illustrations de moments tout au long de la série, du premier match de Quidditch de Harry à la bataille de Poudlard. Vous recevez des alertes de prix pour Coloring Wizardry Coloring Book

Amazone Ce jeu d’échecs vous permettra de revivre la scène des échecs du sorcier dans Harry Potter à l’école des sorciers, sans les batailles meurtrières. Celui-ci est vraiment pour ceux du fan club Harry Potter. Vous recevez des alertes de prix pour Wizard Chess Set

Amazone Voici une autre option de jeu amusante, mais avec une touche technologique. Utilisez la baguette de Harry pour dessiner des indices dans les airs, que les autres joueurs peuvent voir via l’application Pictionary Air sur leurs appareils. Vous recevez des alertes de prix pour Pictionary Air

Abrar Al-Heeti/CNET Nous avons tous besoin d’un peu de motivation de temps en temps, et ces panneaux de citation en bois font partie de mes favoris personnels. L’un dit : « De l’aide sera toujours donnée à Poudlard à ceux qui le demandent », et un autre dit : « Ne laissez pas les Moldus vous abattre. Vous pouvez accrocher ces panneaux 5×7 au mur ou les poser sur une table.

Vera Bradley La dernière collection de Vera Bradley comprend des sacs à dos, des sacs polochons, des portefeuilles et d’autres accessoires, pour que vous puissiez emporter la magie partout où vous allez. Les prix des sacs varient d’environ 50 $ à 160 $.

Amazone Ce sac présente une gamme d’images amusantes, du chapeau de tri au Vif d’or en passant par la cage d’Hedwige. Vous recevez des alertes de prix pour Loungefly Sac Bandoulière

Amazone Potter-fy votre Apple Watch avec ce bracelet en silicone orné des armoiries de Poudlard et d’un Vif d’or.

poterie grange adolescent J’ajoute une autre horloge à cette liste car je viens de recevoir celle-ci et je suis obsédé. Ce n’est pas seulement une montre élégante, mais elle a aussi un sablier à l’arrière qui la rend infiniment plus fraîche.

Chaudron volant Si vous avez envie de la délicieuse bière au beurre d’Universal Studios ou de Harry Potter New York mais que vous n’êtes nulle part à proximité de l’un de ces endroits ou que vous n’avez pas envie de faire la vôtre, c’est un très bon remplacement. C’est un peu plus sucré mais a la même saveur de caramel au beurre crémeux (et est également sans alcool). Vous recevez des alertes de prix pour Flying Cauldron Butterscotch Beer