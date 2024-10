23 ans de Dil Chahta Hai EXCLUSIF : Sonali Kulkarni se souvient : « Nous avons répété pour ‘Woh Ladki Hai Kahan’ en 15 à 20 minutes » 23 : Bollywood News

Sonali Kulkarni, à l’heure actuelle, est un nom éminent de l’industrie cinématographique hindi et marathi. Bien qu’elle ait commencé à jouer dans des films à partir des années 1990, le premier film qui l’a fait connaître a été le premier film de Farhan Akhtar. Dil Chahta Hai (2001), qui mettait également en vedette Aamir Khan, Saif Ali Khan, Akshaye Khanna et Dimple Kapadia. Alors que le film a récemment fêté ses 23 ans en août, Kulkarni s’est entretenu exclusivement avec Bollywood Hungama.

23 ans de Dil Chahta Hai EXCLUSIF : Sonali Kulkarni se souvient : « Nous avons répété pour ‘Woh Ladki Hai Kahan’ en 15 à 20 minutes »

« Je me sens Dil Chahta Hai est le point culminant de ma filmographie », a-t-elle déclaré. « Ce film m’a donné mon identité. Je pense que le film s’est avéré bon à tous égards. En faire partie est une question de fierté pour moi car son casting, sa valeur de production, son histoire et sa cinématographie se sont révélés être des repères dans l’industrie cinématographique hindi. Il est difficile de croire que le film ait parcouru toutes ces années. »

Le film a vu Pooja de Kulkarni face à Sameer de Saif. Leur chanson ‘Woh Ladki Hai Kahan » est l’un des moments les plus forts du film. En fait, la chanson continue de régner sur le cœur du public. L’actrice a déclaré : « Même aujourd’hui, lorsque j’assiste à des événements, je suis accueillie en jouant cette chanson de ce film. Les gens en font aussi des bobines et me l’envoient. Tout récemment, Raghav Sachar a utilisé différents instruments pour en créer une bobine.

Lorsqu’on lui a demandé si, en tournant la chanson, ils avaient l’impression de faire quelque chose de grand et de mémorable, Kulkarni n’a pas tardé à répondre : « Absolument pas. L’atmosphère dans cette unité était amusante. Les répétitions de cette chanson se sont déroulées dans le plaisir et les rires en seulement 15 à 20 minutes. Donc, je n’ai jamais ressenti ça. C’était amusant de tourner la chanson parce que les gens étaient devenus fous de rire après avoir vu mon rire. Nous avons également aimé recréer l’époque où les actrices changeaient de sari en une seule chanson. Nous étions très heureux lors du tournage de la chanson. J’étais un nouveau venu dans cette unité, donc je n’avais aucune idée que cette chanson allait connaître un tel succès.

Produit par Excel Entertainment de Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani, Dil Chahta Hai était l’histoire de trois jeunes (Aamir, Saif et Akshaye) qui traversent diverses évolutions dans leur vie.

Sonali Kulkarni a récemment été vue dans le film Amour, Sitaraactuellement diffusé sur ZEE5.

Lisez aussi : EXCLUSIF : Love, la star de Sitara, Sonali Kulkarni, à propos de sa connexion avec le Kerala, « Je vérifie toujours s’il y a au moins un Mallu dans toutes mes unités de film, pour que… »

Plus de pages : Collection au box-office de Dil Chahta Hai, Critique du film Dil Chahta Hai



ACTUALITÉS BOLLYWOOD – MISES À JOUR EN DIRECT

Retrouvez-nous pour les dernières nouvelles de Bollywood, la mise à jour des nouveaux films de Bollywood, la collection du box-office, la sortie de nouveaux films, Bollywood News Hindi, Entertainment News, Bollywood Live News Today et les films à venir 2024 et restez à jour avec les derniers films hindi uniquement sur Bollywood Hungama.