22 superbes cadeaux de dernière minute pour la fête des pères que vous pouvez obtenir dès maintenant

Le Roku Express 4K Plus est notre premier choix pour le meilleur appareil de streaming disponible. Cette petite boîte pratique ajoute presque toutes les chaînes de diffusion en continu à n’importe quel téléviseur équipé de HDMI – de Netflix à Disney Plus en passant par Peacock et HBO Max, et tout le reste – à une résolution 4K complète avec prise en charge HDR. Si papa aime regarder des émissions, des films et plus encore, c’est un cadeau abordable qui ira loin.