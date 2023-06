22 soldats ont été blessés en Syrie. Pourquoi les États-Unis sont-ils toujours là ?

Appelez ça une guerre éternelle.

Les troupes américaines combattent l’EI en Syrie. Mais le Congrès ne l’a pas approuvé, le public le sait à peine et on ne sait pas dans quelles conditions les États-Unis partiraient.

Les Américains ont tendance à ne se souvenir que des 900 soldats américains et des centaines de sous-traitants stationnés là-bas lorsqu’ils ont été attaqués, souvent par des militants qui ont le soutien de l’Iran, ou lorsqu’il y a un accident – comme cette semaine.

Dimanche, dans le nord-est de la Syrie, 22 soldats américains d’une unité de commando d’élite ont été blessés lors d’un « atterrissage brutal » d’un hélicoptère en raison d’un problème technique, selon le Pentagone.

Plus largement ce printemps, les bases américaines ont été attaquées par des groupes soutenus par l’Iran, avec le potentiel pour les troupes américaines là-bas d’être entraînées dans un conflit plus large.

Les États-Unis sont en Syrie pour freiner le groupe terroriste État islamique ou ISIS, dans une région semi-autonome et dirigée par les Forces démocratiques syriennes, un groupe kurde.

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que des troupes étaient nécessaires parce que « si vous ignorez complètement et tournez le dos, vous créez les conditions d’une résurgence ».

Mais les experts disent que les troupes américaines là-bas ne progressent pas vers un résultat durable et que la résistance à l’Etat islamique est devenue le prétexte d’une présence américaine perpétuelle.

« C’est une stratégie qui n’a tout simplement aucun sens », déclare Robert Ford, qui a été ambassadeur des États-Unis en Syrie de 2011 à 2014. « La véritable voie à suivre n’est pas de laisser 900 soldats jouer à la taupe dans l’est de la Syrie. »

Ford explique que la mission américaine d’assurer la défaite pure et simple d’ISIS est impossible. Les 900 soldats dans le nord-est de la Syrie et la garnison américaine d’al-Tanf ne peuvent pas arrêter un faible niveau de recrutement dans les rangs de l’Etat islamique. « Donc, nous pouvons en bombarder certains et nous pouvons en tuer d’autres, mais ils remplaceront toujours les personnes qu’ils perdront », m’a-t-il dit. « C’est une guerre éternelle classique. »

Pourquoi les États-Unis sont en Syrie

L’administration Biden affirme que sa politique syrienne fonctionne. « Je m’oppose à l’idée d’une guerre éternelle », m’a dit un haut responsable du Pentagone, s’exprimant sous couvert d’anonymat. « Les forces américaines sont présentes sur le terrain et concentrées sur une seule mission, et c’est la défaite durable de l’Etat islamique. »

Pourtant, le risque d’extension du conflit persiste. Les forces soutenues par les États-Unis et l’Iran continuent d’entrer en conflit en Syrie.

Le 23 mars, un groupe soutenu par l’Iran a envoyé un drone vers une base de la coalition dirigée par les États-Unis près de la ville de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie. Le drone s’est autodétruit et a tué un civil américain travaillant comme mécanicien sur la base, et a blessé cinq militaires américains et un autre entrepreneur. En réponse, Biden a ordonné des frappes contre trois cibles liées au Corps des gardiens de la révolution islamique iraniens, qui ont ensuite riposté le lendemain.

Ce tit-for-tat montre que la Syrie est l’endroit où toutes les politiques confuses des États-Unis envers le Moyen-Orient se heurtent. Les États-Unis ont commencé à soutenir les rebelles syriens peu après le déclenchement de la guerre civile dans le pays en 2011. Le président Barack Obama a envoyé des Américains pour entraîner ces rebelles à combattre l’EI dans les pays voisins. (La montée de l’Etat islamique a été un effet secondaire de l’invasion américaine de l’Irak, qui dure maintenant depuis 20 ans, et aggravée par les effets de la guerre civile syrienne). Dans le cadre de cette campagne, les États-Unis se sont associés à des combattants kurdes d’une enclave semi-autonome et les soutiennent à ce jour, à la grande colère de l’allié américain de l’OTAN, la Turquie. Pendant ce temps, le partenaire proche des États-Unis, Israël, bombarde des sites syriens sans reconnaissance, et la Russie soutient le régime syrien.

Le principal intérêt des États-Unis ici est de s’assurer que l’Etat islamique ne peut pas lancer d’attaques contre les États-Unis ou l’Europe. Pour l’instant, ce n’est pas possible. La capacité de l’Etat islamique est « considérablement dégradée », selon les rapports de l’inspecteur général du ministère de la Défense. Le groupe terroriste en 2019 a été « territorialement vaincu » et il est « incapable de menacer la sécurité régionale et les patries de la coalition », ce qui signifie que l’intérêt américain ici a été largement atteint.

Mais la mission est également impossible dans la mesure où de nouveaux combattants de l’Etat islamique sont toujours en cours de recrutement, et l’armée américaine ne peut tout simplement pas résoudre à elle seule ce qui est bien plus qu’un problème militaire.

L’un des facteurs qui compliquent le maintien des États-Unis en Syrie est les camps temporaires d’al-Hol, en Syrie, où résident environ 50 000 personnes. Le site est depuis des décennies un refuge pour les personnes déplacées et est théoriquement géré par des combattants soutenus par les États-Unis. Aujourd’hui, de nombreux habitants sont considérés comme des membres de la famille de l’Etat islamique. Les résidents ne sont pas libres de partir et al-Hol représente un défi juridique et humanitaire important. « Ce sont des conditions qui s’apparentent à une détention de facto en vertu du droit international des droits de l’homme, mais ce n’est surtout pas un centre de détention, car personne n’y a été accusé ou inculpé d’un crime », déclare Mara Revkin de la Duke Law School, qui a visité les camps dans le cadre de ses recherches. Peu de pays en Europe veulent rapatrier leurs résidents d’autres pays et les pays du Moyen-Orient non plus, donc des dizaines de milliers de personnes sont prises entre les deux.

La situation sécuritaire est déjà précaire après plusieurs jailbreaks de l’Etat islamique. L’Etat islamique a menacé d’attaquer al-Hol. Les Forces démocratiques syriennes entretiennent également plusieurs prisons de combattants de l’EI et auraient du mal à superviser ces centres de détention et ces camps sans le soutien des États-Unis.

Pendant ce temps, plus d’une décennie après qu’il a brutalisé les manifestations pacifiques contre son régime et officié sur la guerre civile en cours dans le pays, le président syrien Bashar al-Assad est toujours au pouvoir. Il est sans aucun doute un criminel de guerre et est effectivement réintégré dans le giron du gouvernement arabe.

Tout cela a conduit à l’inertie. En 2019, le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis se retireraient de Syrie. Mais les législateurs, les chefs militaires et de nombreux médias ont qualifié cela de trahison, et Trump a finalement changé d’avis. L’équipe de Biden a initialement examiné sa politique syrienne, bien qu’il soit difficile d’analyser les changements.

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de raisons de croire que l’Amérique qui reste plus longtemps là-bas nous positionne d’une manière ou d’une autre pour une sortie dans de meilleures conditions, ou qu’elle va laisser la Syrie dans une forme plus favorable aux intérêts américains », a déclaré Sam Heller, un chercheur avec Century International, m’a dit. « L’option la moins exigeante en Syrie consiste simplement à continuer en pilote automatique. »

Et les civils syriens sont parmi ceux qui souffrent le plus.

Est-ce une guerre illégale ?

La base juridique des États-Unis en Syrie reste floue et les membres du Congrès veulent plus de clarté.

Lors d’une audience en mars, la représentante Sara Jacobs (D-CA) a posé des questions sur la nécessité d’une autorisation formelle du Congrès permettant aux troupes américaines de s’y rendre. L’administration Biden a déclaré au Congrès que les « 83 fois distinctes » depuis 2021 où les États-Unis en Irak et en Syrie ont subi des attaques de milices soutenues par l’Iran étaient « trop épisodiques pour constituer le genre d’hostilités en cours et continues qui déclencheraient la guerre constitutionnelle du Congrès ». pouvoirs », selon Jacobs.

À un certain moment, 83 épisodes commencent à ressembler à une tendance. Elle a donc demandé à Milley pourquoi le conflit ne méritait pas une plus grande surveillance du Congrès.

Mais Milley, le meilleur général en uniforme du pays, a esquivé la question. « Je ne suis pas un avocat constitutionnel sur ces questions », a-t-il déclaré. Il a souligné que l’Iran voulait chasser les États-Unis de la Syrie et a déclaré que la mission en valait la peine.

La justification juridique et stratégique rend troubles les conditions dans lesquelles les États-Unis partiraient.

Les troupes américaines sont là en vertu d’une autorisation de force militaire de 2001 que le Congrès a adoptée dans les jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre pour contrer al-Qaïda. L’administration Obama avait déterminé que l’Etat islamique était le successeur d’Al-Qaïda. Le haut responsable américain de la défense m’a dit que le gouvernement irakien avait envoyé une lettre à l’ONU en 2014 demandant l’aide américaine et internationale en réponse à la menace terroriste de la Syrie. Pendant ce temps, la justification des contre-frappes contre les groupes soutenus par l’Iran relève de l’article 2 de la Constitution en tant que forme de légitime défense.

Les experts disent que c’est une interprétation trop large. « L’administration Biden s’est appuyée, à mon avis, de manière très problématique sur son autorité constitutionnelle inhérente revendiquée », déclare Katherine Ebright du Brennan Center.

Quel avenir pour les États-Unis en Syrie

L’administration Biden a doublé ses efforts pour maintenir les troupes américaines en Syrie. « Les États-Unis n’ont aucune intention de se retirer dans un avenir proche », m’a dit le haut responsable du Pentagone. « Nous avons réussi à repousser l’Etat islamique hors du territoire qu’il détenait autrefois, mais il y a toujours des membres de l’Etat islamique en Irak et en Syrie, et nous avons encore du travail à faire. »

Neuf cents soldats, selon l’équipe de Biden, est une empreinte légère et montre que les États-Unis ont appris des guerres en Afghanistan et en Irak qu’une grande occupation de garnison est un handicap. Mais ils sont toujours en danger, et ce n’est pas quelque chose que le Congrès a approuvé.

« Il n’y a tout simplement pas de sortie », m’a dit Simone Ledeen, une ancienne haut responsable du ministère de la Défense de l’administration Trump. « Nous ne pouvons pas rester là indéfiniment, sans état final stratégique. C’est intenable. »