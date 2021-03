« Scrub Daddy a la position tout à fait unique de devenir un aliment de base dans les foyers de tant de gens, car il coche tous les éléments clés du succès du produit. Le produit est abordable à seulement 3,99 $. Le produit a un attrait sur le marché de masse puisque tout le monde – homme, femme, les enfants et tous les groupes d’âge – ont besoin et utilisent une éponge et le produit est un consommable, il doit donc être remplacé et racheté, « l’inventeur de Scrub Daddy Aaron Krause partagé avec E! Nouvelles. « Si vous n’avez pas fatigué Scrub Daddy à ce stade, il vous manque vraiment la raison principale de notre succès: ça marche! »

