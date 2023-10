22 personnes déplacées, nombre de structures endommagées maintenant à 20 – Shaw Local

Vingt structures à Woodstock ont ​​été endommagées et 22 personnes ont été déplacées lors de l’explosion d’une maison lundi, ont annoncé mardi les autorités.

Deux maisons, dont celle qui a explosé, sont désormais considérées comme des pertes totales, et deux autres sont « structurellement inhabitables », a déclaré mardi Alex Vucha, spécialiste des communications du district d’incendie et de sauvetage de Woodstock, dans une mise à jour envoyée par courrier électronique.

Vucha a ajouté que les pompiers ont quitté les lieux peu avant midi mardi après près de 24 heures sur les lieux. La circulation piétonne a rouvert vers 12h30 et ComEd et Nicor ​​travaillaient pour rétablir le service dans la zone.

La cause de l’explosion – qui s’est produite vers 14 h 35 lundi, environ deux heures après qu’une équipe travaillant sur des conduites d’égout dans la zone proche du centre-ville a heurté une conduite de gaz et provoqué une fuite – faisait toujours l’objet d’une enquête mardi.

L’explosion a secoué des immeubles du centre-ville de Woodstock, dont certains avaient des fenêtres brisées, et a projeté de la fumée dans le ciel.

Personne n’a été blessé dans l’explosion, même si les autorités ont déclaré mardi que deux chiens de compagnie étaient dans un état critique. Deux pompiers ont été transportés vers les hôpitaux locaux pour des blessures légères, ont indiqué les autorités.

La bibliothèque publique de Woodstock, située à proximité du lieu de l’explosion, a été fermée mardi. La bibliothèque a indiqué dans une mise à jour mardi après-midi que le bâtiment avait subi des dommages mineurs lors de l’explosion de la maison, mais que l’inspecteur en bâtiment de la ville avait donné son accord pour rouvrir mercredi.

Le chef de la police de Woodstock, John Lieb, examine les dégâts dans le pâté de maisons 300 de Lincoln Avenue le mardi 10 octobre 2023, après une explosion suite à une fuite de gaz dans la région qui a nivelé une maison et provoqué plusieurs incendies. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

L’église St. Mary, en face de la maison qui a explosé, a partagé mardi sur Facebook que l’église et l’école seraient fermées « jusqu’à nouvel ordre ». Les cours avaient été annulés mardi à l’école, et l’école n’était pas en cours lundi lorsque l’explosion s’est produite à cause du Columbus Day.

L’église a également subi des dommages : certaines vitres protégeant les vitraux ont été brisées et des éclats de verre jonchaient le trottoir devant l’église, face à Lincoln Avenue.

Le directeur municipal, Roscoe Stelford, a confirmé mardi que l’entrepreneur effectuant des travaux dans le secteur au moment de la fuite de gaz était Visu-Sewer. Une personne qui a répondu au téléphone dans un bureau de Visu-Sewer dans la région de Chicago a refusé de commenter « pour le moment ».

Plusieurs Des collectes de fonds GoFundMe ont été créées pour ceux affecté par l’explosion de la maison, y compris deux pour un couple qui vivait dans la maison qui a explosé. Un porte-parole du site de collecte de fonds a confirmé la légitimité des efforts.