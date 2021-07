22 morts ; fille de pompier parmi les victimes

SURFSIDE, Floride – Des équipes à la recherche de survivants dans les décombres d’un condo qui s’est effondré à l’extérieur de Miami la semaine dernière ont trouvé plus de corps vendredi, portant le nombre de décès confirmés à 22 alors que 126 personnes sont toujours portées disparues.

La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré qu’elle avait approuvé la démolition de la partie du bâtiment qui reste debout car elle constitue une menace pour la santé et la sécurité publiques, bien qu’aucune date n’ait encore été fixée pour la démolition. La priorité absolue reste la recherche et le sauvetage, a-t-elle déclaré.

Plus tôt vendredi, le maire de Surfside, Charles Burkett, craignait que l’ouragan Elsa, qui, selon les prévisionnistes, pourrait frapper le sud de la Floride avec de fortes pluies, des vents forts, des tornades et des ondes de tempête dans les prochains jours, puisse « le démolir pour nous ».

« Et si cela se produit – et que cela se produit simplement dans la mauvaise direction – cela pourrait être un gâchis d’une proportion immense », a-t-il déclaré.

Levine Cava a déclaré que les plans de démolition de la structure ne seraient pas finalisés avant l’arrivée potentielle d’Elsa.

Les inquiétudes concernant la stabilité de la structure restante ont poussé les autorités à suspendre les efforts de sauvetage jeudi pendant environ 14 heures. Les ingénieurs sur place ont identifié une colonne qui s’était déplacée de 6 à 12 pouces et trois fissures qui s’étendaient dans le bâtiment, qui surplombent les équipes de recherche et de sauvetage qui tamisent de gros tas de gravats près de sa base.

« Il faudrait un miracle »: Les familles des victimes et les survivants perdent espoir alors que les efforts de sauvetage s’arrêtent

Suite:Se souvenir de ceux qui sont morts dans l’effondrement de l’immeuble en copropriété à Surfside, en Floride

Voici ce que l’on sait vendredi :

La fille d’un pompier de Miami parmi les corps retrouvés

Les autorités ont annoncé que la fille de 7 ans d’un pompier de Miami faisait partie des corps retrouvés pendant la nuit.

« Cette tragédie a hanté tant d’entre nous parce que beaucoup d’entre nous connaissent quelqu’un qui était dans le bâtiment ou touché par cette tragédie », a déclaré vendredi le maire de Miami, Francis Suarez, lors d’une conférence de presse. « Maintenant, non seulement nous connaissons quelqu’un, mais c’est quelqu’un qui est un membre de notre famille, de notre famille du feu. »

Le père n’a pas été impliqué dans le processus de récupération, mais il s’est volontairement joint à la recherche, ont déclaré des responsables, espérant qu’il pourrait aider à retrouver sa fille et d’autres encore portées disparues dans l’épave. Le Miami Herald a rapporté que le père avait veillé pendant huit nuits après que la maison de sa fille se soit effondrée dans les décombres.

Cava a qualifié la nuit de « uniquement difficile » pour les premiers intervenants.

« S’il vous plaît, gardez-les tous dans vos pensées et vos prières », a-t-elle déclaré. « Ils représentent vraiment le meilleur de nous tous et nous devons être là pour eux comme ils sont là pour nous. »

La Floride a une approche non interventionniste de la réglementation des copropriétés

À l’exception d’une brève fenêtre qui a duré à peine deux ans, l’État n’a eu aucun contrôle sur l’état des immeubles en copropriété vieillissants en près de 60 ans de construction de condos dans le Sunshine State.

Aucune exigence d’inspection post-construction. Aucune mesure d’exécution pour réparer les dommages structurels potentiellement mortels. Aucune exigence de maintenir un fonds de prévoyance pour les réparations d’urgence.

UN RÉSEAU USA TODAY – L’examen en Floride des lois des États régissant l’industrie des copropriétés a révélé ces lacunes et autres lacunes.

« Il n’y a pas de réglementation », a déclaré Eric Glazer, un avocat de Hallandale avec 30 ans d’expérience en droit des copropriétés.

C’est parce que la législature de Floride est réticente à adopter des lois qui ralentissent la construction et les ventes de copropriétés, explique Glazer, qui a également un blog sur les copropriétés et une émission de radio hebdomadaire d’une heure sur le droit des copropriétés.

« La Floride fera tout pour aider les développeurs à construire et à vendre des unités et toute la responsabilité est transférée aux propriétaires d’unités après la vente », a déclaré Glazer. « Il y a presque une approche non interventionniste en ce qui concerne l’intégrité structurelle. » Lire la suite.

— Jeffrey Schweers, Capital Bureau USA TODAY NETWORK – FLORIDE

Suite:Aucune ville en dehors de Broward ou de Miami-Dade n’exige un contrôle de sécurité des bâtiments de 40 ans. Cela pourrait changer

Suite:Le sabbat juif continue grâce aux bénévoles

L’ouragan Elsa entrave les efforts de sauvetage

Vendredi matin, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré que les équipes sur place se préparaient à des vents de force tempête tropicale potentiels et à de fortes pluies qui pourraient survenir dès dimanche midi. Les tempêtes tropicales de l’Atlantique emballent des vents de surface soutenus maximum de 39 à 73 mph.

DeSantis a déclaré qu’il préparait une éventuelle ordonnance d’urgence.

Pendant ce temps, le National Weather Service sera sur place jusqu’à vendredi pour informer les équipes de recherche, a déclaré Levine Cava.

Robert Molleda, le météorologue chargé de la coordination des alertes auprès du National Weather Service à Miami, a déclaré qu’Elsa devrait émerger au large des côtes de Cuba d’ici dimanche soir ou lundi matin.

« Il y a beaucoup d’incertitudes dans les prévisions : comment elles évolueront, comment la tempête interagira avec les terres qui se trouvent au sud », a déclaré Molleda.

« Et cela pourrait affecter non seulement l’intensité ou la force de la tempête, mais aussi la trajectoire qu’elle emprunte », a-t-il ajouté.

Des conditions météorologiques extrêmes pourraient retarder davantage les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré Kevin Guthrie de la Division de gestion des urgences de Floride plus tôt cette semaine. Son équipe travaille avec le National Hurricane Center et les météorologues de l’État pour élaborer des plans d’urgence en cas de phénomènes météorologiques violents.

Les sauveteurs étaient déjà aux prises avec des orages et des éclairs quasi quotidiens, ce qui a forcé la suspension des efforts de sauvetage.

Les fortes pluies de jeudi soir ont créé des conditions boueuses et des flaques d’eau dans les rues et les parkings entourant le site de l’effondrement vendredi. Plus de pluie devrait se déplacer tôt vendredi après-midi jusqu’à la soirée, créant des situations encore plus dangereuses pour les sauveteurs.

De nombreux bétons endommagés ont été découverts l’automne dernier, mais les efforts de réparation ont été suspendus

Dans un résumé des travaux effectués en octobre par Morabito Consultants, l’entreprise a signalé une détérioration importante du béton et une corrosion des armatures aux tours Champlain Sud. Il a découvert plusieurs problèmes, notamment une détérioration potentiellement profonde du béton près de la piscine.

Les travaux complets de restauration et de réparation « n’ont pas pu être effectués » car la piscine « devait rester en service pendant la durée des travaux » et parce que l’excavation agressive nécessaire du béton au niveau de la piscine « pourrait affecter la stabilité des constructions en béton adjacentes restantes. «

Les experts ont averti qu’il était peu probable que les conclusions du rapport révèlent la cause profonde de l’effondrement du bâtiment, qui reste inconnue. Cependant, des documents obtenus par USA TODAY révèlent de nouveaux indices sur l’état de délabrement dramatique du bâtiment.

Ce rapport comprenait des problèmes avec le mur et le bord de la piscine, une colonne d’escalier détériorée, des échantillons de carottes de la dalle de béton structurelle du bâtiment, des trous percés pour enquêter sur les problèmes de soffites sur le garage et la démolition du béton détérioré dans les soffites et le stuc des balcons.

Parmi celles-ci, seules deux réparations réelles ont été effectuées : la colonne d’escalier qui se détériore et l’enlèvement du béton et du stuc détériorés des balcons.

Effondrement de la copropriété :Les travailleurs ont découvert d’importants dommages au béton et suspendu un effort de réparation l’automne dernier

« Nous nous sommes réunis » :Biden rencontre DeSantis, des familles disparues dans l’effondrement mortel d’un condo en Floride

Les efforts de sauvetage reprennent après une pause temporaire ; démolition potentielle

Les travaux ont repris jeudi après-midi après une pause de 14 heures en raison d’inquiétudes quant à la stabilité de la partie du bâtiment encore debout. Les ingénieurs sur place avaient identifié une colonne qui s’était déplacée de 6 à 12 pouces et trois fissures étaient en expansion.

Levine Cava a déclaré jeudi que des plans étaient en cours pour la démolition « probable » de cette partie du bâtiment restant. Mais les experts ont déclaré qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’il n’y ait un calendrier de démolition.

L’équipe de soutien aux incidents de recherche et de sauvetage de la FEMA travaillait avec les autorités locales pour examiner différents plans de démolition de la structure restante, a déclaré Scott Nachman, le spécialiste de la structure de l’équipe.

Dans le « meilleur scénario », il faudrait des semaines pour établir un calendrier de démolition, a-t-il déclaré.

Alors que l’ouragan Elsa se dirige vers la Floride, le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré qu’il souhaitait accélérer la démolition éventuelle de la section restante des tours Champlain Sud.

« Dans la plupart des cas, la préparation d’une démolition demande beaucoup de temps pour tester et s’assurer qu’elle ne contient pas d’amiante. Il y a une liste de choses que vous faites. Mais nous avons un ouragan potentiel à venir qui va le démolir pour nous », a déclaré Burkett.

« Et si cela se produit – et que cela se produit simplement dans la mauvaise direction – cela pourrait être un gâchis de proportions immenses », a-t-il ajouté.

Les survivants s’inquiètent de la disparition d’animaux de compagnie

La Friends of Miami Animals Foundation a mis en place une hotline peu après l’effondrement du bâtiment Surfside jeudi dernier afin que les personnes qui ont dû évacuer ou ont été secourues puissent signaler la disparition de leurs animaux de compagnie ou demander une assistance médicale et une pension pour leurs animaux.

Depuis lors, il y a eu une centaine d’appels, a déclaré Yolanda Berkowitz, fondatrice et présidente de la Friends of Miami Animals Foundation. Jusqu’à présent, plusieurs perruches, au moins trois chats, un cobaye et un chien ont été officiellement portés disparus.

De nombreux appels proviennent également de personnes mécontentes de ce qu’elles perçoivent comme des efforts limités de sauvetage d’animaux. Les gens se sont également portés volontaires pour entrer eux-mêmes dans les bâtiments évacués et tenter un sauvetage.

« Les animaux sont une priorité, mais vous ne pouvez pas mettre les gens en danger pour monter sur un balcon et installer un piège à chat », a déclaré Berkowitz à USA TODAY, ajoutant que les premiers intervenants doivent également être protégés.

« Je suppose qu’ils ne font que ce qu’ils doivent faire pour récupérer les corps et aider les gens », a ajouté Berkowitz. « Je sais si [the first responders] avaient vu des animaux, ils auraient tenté de les faire sortir. »

L’équipe mexicaine de recherche et de sauvetage Los Topos Azteca n’est pas utilisée

L’équipe mexicaine de recherche et de sauvetage Los Topos Azteca s’est envolée pour la Floride plus tôt cette semaine pour participer aux missions de recherche et de sauvetage. Mais ils n’ont pas été utilisés.

« Je sais que nous avons malheureusement pris des dispositions pour qu’ils sortent ce jour-là et cela a échoué », a déclaré le chef des pompiers du comté de Miami-Dade, Alan Cominsky.

Cominsky a déclaré vendredi que même si l’équipe était « sortie » un jour, elle n’avait pas réellement travaillé sur le site. Il a déclaré que c’était le résultat d’une « déconnexion » entre Los Topos et les responsables et les intervenants sur le terrain.

Cominsky a ajouté qu’il ne déployait pas de ressources internationales supplémentaires pour sauver les efforts pour le moment. Il a dit qu’il ne voulait pas ajouter de ressources internationales aux efforts quand il ne sait pas si les membres de Los Topos vont rester à Surfside.

Les experts qui font partie des Forces de défense israéliennes ont été autorisés à apporter leur aide. Cominsky a déclaré que c’était parce qu’ils étaient là avant et il pense que leurs services ont été organisés par des élus.

« J’apprécie vraiment qu’ils sortent et offrent leurs efforts, mais c’est une scène très, très délicate, une scène en cours et c’est pourquoi ils n’ont pas été utilisés », a déclaré Cominsky.

Se souvenir de ceux qui sont morts

Sur les 22 personnes confirmées décédées, les autorités ont publié ces noms : Stacie Fang, 54 ans ; Marcus Joseph Guara, 52 ans, sa femme Anaely Rodriguez, 42 ans, et leurs filles Lucia Guara, 10 ans, et Emma Guara, 4 ans ; Frank Kleiman, 55 ans ; Michael Davis Altman, 50 ans; Leon Oliwkowicz, 80 ans, et sa femme, Christina Beatriz Elvira de Oliwkowicz, 74 ans ; Luis Bermudez, 26 ans, et sa mère, Ana Ortiz, 46 ans ; Antonio Lozano, 83 ans, et sa femme Gladys Lozano, 79 ans ; Manuel LaFont, 54 ans ; et Hilda Noriega, 92 ans.

Les victimes:Se souvenir de ceux qui sont morts dans l’effondrement de l’immeuble en copropriété à Surfside, en Floride

Contributeurs : Elizabeth Weise, Romina Ruiz-Goiriena, Jennifer Sangalang et Ginny Beagan, USA TODAY ; Rick Neale, Floride aujourd’hui ; Jesse Mendoza, Herald-Tribune ; Wendy Rhodes, poste de Palm Beach ; Maya Lora, The Lakeland Ledger; Katherine Lewin, Florida Times-Union; The Associated Press

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.