22 millions de Britanniques vivant dans des zones avec zéro décès de Covid

22 MILLIONS de Britanniques vivent dans des régions qui n’ont pas connu de décès par Covid au cours du mois dernier.

Les chiffres fournissent encore plus de preuves que le virus recule dans le cadre d’un programme de vaccination de premier plan au Royaume-Uni.

Et cela est de bon augure pour la levée des restrictions de verrouillage, après que le Premier ministre a déclaré que la route à suivre « semble positive ».

Mais certains réclament un déverrouillage plus rapide en Angleterre, étant donné que la Grande-Bretagne est au plus bas niveau de maladie à ce jour.

En plus des pans du Royaume-Uni dans les zones zéro décès Covid, près de 40 millions de personnes en Angleterre vivent dans une région où il n’y a presque pas de nouveaux cas Covid.

Les données officielles montrent également que sept personnes sur dix ont des anticorps contre le virus, ce qui signifie qu’elles sont protégées contre la maladie.

La prochaine étape vers la «liberté» sera le 17 mai, lorsque l’hospitalité intérieure pourra ouvrir.

Cela viendra quatre mois après le pic de la deuxième vague, en janvier, et l’analyse des données de la BBC révèle le chemin parcouru par le Royaume-Uni depuis lors.

Les résultats montrent que 22 millions de personnes au Royaume-Uni vivent dans les autorités locales avec zéro décès Covid enregistré dans les 28 jours suivant un test positif en avril.

En comparaison, sur une période de quatre semaines pendant le pic de janvier, moins de 50 000 personnes vivaient dans de tels endroits.

Certaines régions du Royaume-Uni n’ont pas signalé de décès de Covid depuis environ 60 jours; Plymouth, Oxford et Maidstone.

Si l’on considère uniquement l’Angleterre, quatre autorités locales sur dix n’ont pas signalé de décès en avril.

Et comme ceux-ci sont répartis dans tout le pays, cela suggère que toutes les régions voient des améliorations – bien qu’il y ait des points chauds où les cas sont légèrement plus élevés.

En Ecosse, un peu plus de la moitié des autorités n’ont signalé aucun décès, et en Irlande du Nord, il était de 9%, et 55% supplémentaires n’ont signalé qu’une seule victime.

Les données pour le Pays de Galles révèlent que chacun de ses sept conseils de santé a signalé au moins deux décès et un en a signalé sept.

Les endroits au Royaume-Uni sans décès en avril avaient tendance à avoir moins de cas de Covid en mars, à 150 pour 100 000 personnes en moyenne.

À titre de comparaison, les régions qui ont signalé des décès en avril avaient un peu moins de 240 cas positifs pour 100 000 habitants en mars.

‘Bonnes nouvelles’

Après une année d’un nombre croissant de morts – 127 502 au 30 avril, selon les chiffres du gouvernement, les experts étaient optimistes quant aux résultats d’aujourd’hui.

« C’est vraiment une bonne nouvelle », a déclaré le Dr Mike Tildesley, un expert de la propagation des maladies infectieuses de l’Université de Warwick et membre du groupe de modélisation du Scientific Pandemic Influenza Group (Spi-M).

« C’est un très bon signe et nous avons vu plusieurs régions du pays où la prévalence est vraiment, vraiment faible. Donc, je pense que cela nous donne confiance. »

Mais le professeur Graham Medley, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a suggéré qu’il était encore trop tôt pour célébrer.

«Nous avons déjà vu que lorsque les choses tournent mal, elles peuvent mal tourner rapidement», a-t-il prévenu.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Nous exhortons tout le monde à continuer à se faire vacciner lorsqu’il est appelé. C’est la meilleure façon de se protéger mutuellement et de voir notre feuille de route dans son intégralité. »

Cela vient après que les données ont montré que le nombre de décès liés à Covid en Angleterre et au Pays de Galles était au plus bas depuis six mois.

L’Office for National Statistics a rapporté mardi que 362 décès enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles dans la semaine se terminant le 16 avril ont mentionné Covid-19 sur le certificat de décès.

C’est le chiffre le plus bas depuis la semaine se terminant le 2 octobre – à peu près au moment où les infections augmentaient au début de la deuxième vague.

Environ un décès sur 29 (3,5%) de tous les décès enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles au cours de la semaine précédant le 16 avril a mentionné Covid sur le certificat de décès.

Le professeur Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, a déclaré que les décès impliquant Covid avaient diminué de moitié en seulement trois semaines, passant de 719 décès dans la semaine au 26 mars.

«Chez les personnes âgées de 50 ans et plus, il a diminué de 51%, soit un peu plus de moitié. Chez les moins de 50 ans, la réduction était proportionnellement plus faible, 12 pour cent, mais le nombre de décès chez les moins de 50 ans est de toute façon beaucoup plus faible.

«Dans l’ensemble, cela met l’accent sur l’impact des vaccins sur les décès de Covid-19 chez les personnes âgées.»

Plus de 34 millions de personnes ont maintenant reçu leur première dose de vaccin, puisque neuf sur dix de tous les plus de 45 ans ont maintenant été vaccinés.

Le programme s’est maintenant étendu à toute personne âgée de plus de 40 ans, et les personnes dans la trentaine devraient être invitées à partir du 10 mai.

Pendant ce temps, les niveaux d’infection dans toutes les régions d’Angleterre ont légèrement baissé ou sont restés inchangés.

Selon le dernier rapport de surveillance hebdomadaire de Public Health England, le Yorkshire et le Humber ont enregistré les taux de cas les plus élevés au cours des sept jours précédant le 25 avril – 44,7 cas pour 100 000 habitants.

Le sud-ouest de l’Angleterre avait le taux le plus bas de seulement 14,2 cas pour 100 000 habitants.