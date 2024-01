22 meilleurs jeux rétro auxquels vous pouvez jouer aujourd’hui

De nouveaux jeux Android originaux apparaissent régulièrement sur le Play Store, mais vous avez parfois besoin d’un jeu rétro des années 90 et du début des années 2000 pour vous installer. Alors que d’autres jeux offrent des visuels révolutionnaires, ceux-ci s’appuient sur leur gameplay pour offrir une expérience engageante.





Nous avons rassemblé nos jeux rétro préférés portés sur Android de tous genres. Il y a des jeux de magnat, de combat, de stratégie et bien plus encore ici, alors plongez-vous pour découvrir certains des meilleurs jeux que le tournant du millénaire ait à offrir. N’oubliez pas votre manette Android préférée, car certains jeux n’apprécient pas les écrans tactiles.





1 Les chemins de fer de Sid Meier !

De nombreux jeux de magnat reconnaissables ont vu le jour à la fin des années 90 et au début des années 2000, mais contrairement à Rollercoaster Tycoon (qui apparaît plus loin dans cette liste), Sid Meier’s Railroads a été quelque peu oublié. Mais ce jeu RTS/tycoon est jouable sur mobile grâce à Feral Interactive.

Dans Sid Meier’s Railroads, vous rivaliserez avec des personnalités industrielles célèbres pour relier les villes et les ressources via le rail. Les fonds sont limités, vous devrez donc décider soigneusement de votre stratégie. Allez-vous construire un tunnel coûteux pour relier rapidement deux villes ? ou est-il plus sage de construire un chemin de fer plus long mais moins cher autour de la montagne ? Vous devrez toujours garder un œil sur vos adversaires, car ils pourraient vous empêcher d’établir ce lien crucial. Malheureusement, il n’y a pas de mode multijoueur, mais l’IA offre beaucoup de compétition.

2 Samouraï Shodown II

Parmi tous les brillants jeux ACA NEOGEO portés sur Android, Samurai Shodown II est l’un des plus emblématiques. Ce jeu de combat d’arcade classique a affiné les mécanismes introduits dans le premier Samurai Shodown II en une expérience équilibrée qui offre une grande variété dans sa liste.

Si vous n’avez jamais joué à un jeu Samurai Shodown, c’est le meilleur pour commencer. Nous vous recommandons de le coupler avec un contrôleur ; les commandes tactiles ne suffisent pas pour gérer des entrées précises. Nous recommandons de réduire la difficulté si vous n’utilisez pas de manette, car l’IA est impitoyable. Alors essayez-le si vous voulez découvrir l’une des séries de jeux de combat les plus emblématiques sous sa meilleure forme.

3 Carmaggedon

Le jeu de course de derby de destruction mettant l’accent sur l’écrasement des piétons, Carmaggedon a été interdit ou censuré dans plusieurs pays lors de sa sortie en 1997. Bien que le gore pixélisé puisse sembler ringard en 2023, sa quantité peut vous aider à comprendre la controverse entourant ce jeu. jeu dans les années 90. Heureusement, le port Android n’est pas censuré, ce qui nous permet de revivre le carnage de Carmaggedon dans sa splendeur originale.

Alors que la plupart de nos jeux de course préférés sur Android offrent des visuels de meilleure qualité et une conduite plus réaliste, rares sont ceux qui rivalisent avec le frisson viscéral de Carmaggedon. Essayez-le si vous voulez découvrir l’un des jeux les meilleurs et les plus sanglants des années 90.

4 Baldur’s Gate : Alliance noire

Un RPG hack-and-slash basé sur la campagne Forgotten Realms de Dungeons & Dragons, Baldur’s Gate : Dark Alliance offre un gameplay différent des précédents titres de Baldur’s Gate. Même si les combats maladroits peuvent rebuter certains, ce jeu offre une excellente introduction à la série Baldur’s Gate pour ceux qui n’aiment pas les combats au tour par tour.

Baldur’s Gate : Dark Alliance propose des graphismes remasterisés et une prise en charge complète de l’écran tactile. Une fois que vous l’aurez essayé, explorez d’autres RPG qui ont apporté

Il existe de nombreux jeux Neo Geo fantastiques sur le Play Store, mais peu sont plus reconnaissables que la série Metal Slug. Alors que plusieurs jeux Metal Slug sont disponibles pour Android, Metal Slug 3 combine le gameplay run-and-gun établi dans Metal Slug 1 avec des graphismes soignés et plus de fonctionnalités.

Une fois que vous avez essayé Metal Slug 3, nous vous recommandons d’essayer les autres jeux Metal Slug. Ils ont tous le même prix et offrent les mêmes commandes à écran tactile adaptées aux mobiles.

6 Méga-Homme X

Classique de l’ère SNES, le jeu de plateforme rétro 16 bits de Capcom a finalement fait son chemin vers Android après 12 ans de disponibilité sur iOS. Maintenant que le port est là, il est facile de voir que les graphismes en pixels ont été mis à jour, ainsi que de nouveaux niveaux de difficulté pour ceux qui veulent rendre les choses plus ou moins difficiles. Et moins est un ajout significatif puisqu’il n’y a pas de support de contrôleur ici. Tout le monde devra battre le jeu avec les commandes de l’écran tactile. Les commandes tactiles sont solides, faisant de Mega Man X un excellent pick-up pour tous ceux qui cherchent à revisiter un favori des fans du passé.

7 Dragon Quête II

Dragon Quest II est souvent une installation incontournable pour tous les titres Dragon Quest sur le Play Store. Les graphismes basés sur les pixels sont toujours aussi nets, et même si ce jeu nécessite beaucoup de travail, cela ne nuit pas à l’équilibre du titre. C’est à peu près aussi classique que possible en matière de JRPG, et en tant que jeu de portrait, cela fonctionne à merveille pour le jeu à une main. Alors que les jeux ultérieurs souffrent de l’orientation portrait, Dragon Quest II est suffisamment simple pour que le jeu à une main soit presque idéal.

8 Castlevania : Symphonie de la nuit

Le titre classique Metroidvania de Konami, Castlevania : Symphony of the Night, est sorti sur le Play Store à la surprise générale, et il est disponible au prix de 2,99 $, ce qui est une offre fabuleuse. Si vous n’avez pas encore joué à SotN, c’est un magnifique jeu de plateforme 2D qui offre un gameplay non linéaire, l’exploration est donc encouragée. La campagne principale prend environ huit ou neuf heures, il faut donc plus d’une séance pour parcourir cette version. Le jeu est répertorié dans notre tour d’horizon rétro car la version Android est un portage de la version PSP, qui était un portage de la version PS1. Ainsi, même s’il y a de nouveaux dialogues et un nouveau travail vocal, les graphismes basés sur les pixels restent les mêmes, permettant au jeu de conserver son magnifique look rétro.

9 Titan Quest : édition légendaire

Titan Quest a eu une histoire incertaine sur mobile, mais il semble que le dernier éditeur connecté à la dernière version ait travaillé dur pour changer cela. Alors que la version originale est encore disponible, il s’agit de la version la plus récente qui inclut tous les DLC dans le prix demandé. Il semble également que HandyGames ait corrigé de nombreux bugs importants, afin que tout le monde puisse profiter de ce classique comme il était prévu, dans son intégralité et en état de marche.

dix Roi des monstres

En ce qui concerne les jeux NeoGeo, l’un des favoris des fans a toujours été King of the Monsters. Qui ne prendrait pas plaisir à détruire des villes tout en affrontant un monstre géant opposé à d’autres monstres géants ? Et il faut imaginer qu’en 1991, lors du lancement de ce jeu dans les salles d’arcade, les jeux Kaiju étaient rares en Occident (au-delà de Rampage). Cela a rendu King of the Monsters relativement unique, arborant des graphismes 32 bits qui, à ce jour, sont toujours aussi beaux à l’écran. Si vous avez un penchant pour détruire des villes tout en combattant des monstres géants, King of the Monsters est un jeu génial qui mérite facilement d’être revisité.

11 Star Wars : KOTOR

Il y a dix-huit ans, le meilleur RPG sur le thème de Star Wars jamais réalisé sortait sur Xbox. Onze ans plus tard, Star Wars : Knights of the Old Republic de Bioware a été porté sur Android par Aspyr Media. Vous pouvez désormais jouer à ce classique dans le confort de votre téléphone ou de votre tablette. Il prend même en charge les mods. Le jeu fonctionne très bien en utilisant les commandes de l’écran tactile par défaut, et il prend en charge les contrôleurs externes pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus tactile. La suite de ce titre est également disponible sur Android pour ceux qui souhaitent jouer aux deux.

12 le déclencheur d’un chronomètre

Chrono Trigger de Square Enix est considéré par beaucoup comme le meilleur JRPG au tour par tour des années 1990 et peut-être de tous les temps. Le port Android a eu un passé un peu mouvementé, Square Enix l’ayant laissé complètement en panne pendant plus d’un an. Il semble que le développeur ait franchi un nouveau cap, car quelques mises à jour majeures ont été déployées ces dernières années pour améliorer les commandes, les graphiques et le son. Les mises à jour ont également ajouté la sauvegarde dans le cloud et la prise en charge du plein écran. De plus, il y a quelques nouveaux domaines à explorer avec les ajouts des donjons Dimensional Vortex et Lost Sanctum, ce qui devrait donner aux joueurs quelque chose de nouveau à essayer s’ils n’ont jamais joué qu’à la version SNES.

13 Une compagnie de héros

Company of Heroes est un jeu de stratégie en temps réel populaire initialement porté sur iOS, mais le jeu a fait son chemin vers Android et l’attente en valait la peine. Il s’agit d’un portage solide du classique qui fonctionne bien, et le jeu est amusant, surtout si vous aimez les jeux de stratégie en temps réel sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Même si la petite interface utilisateur, le manque de jeu en ligne et le prix élevé peuvent freiner quelques personnes, il est indéniable que les jeux de stratégie de qualité console sont difficiles à trouver sur Android, ce qui fait de Company of Heroes l’une des meilleures options disponibles sur le marché. plate-forme.

14 Grand tournoi de golf

Neo Geo a d’excellents classiques à son actif, et si vous aimez les jeux de golf, Big Tournament Golf (également connu sous le nom de Neo Turf Masters) devrait être sur votre radar. Il s’agit d’un jeu de golf d’arcade classique, avec six golfeurs parmi lesquels choisir et de nombreux parcours répartis à travers le monde. Bien qu’il n’y ait pas de jeu en ligne, le pass and play est inclus, ce qui signifie que vous pouvez jouer à tour de rôle avec un ami sur un seul appareil. Même si la prise en charge des contrôleurs est incluse, les commandes tactiles fonctionnent bien pour cette version car elles ne sont pas centrées sur l’action.

15 Type R

R-Type est l’un des jeux de tir spatiaux à défilement horizontal 2D les plus connus jamais créés. Nous y jouons depuis de nombreuses années sur une Gameboy originale de 1989. La conception des niveaux est fantastique et chaque étape comporte un énorme combat de boss à la fin qui demande beaucoup de pratique avant de reconnaître tous ses modèles. De plus, il y a quelque chose à dire sur le système d’arme polyvalent qui vous permet d’attacher l’une de vos armes à la volée afin de pouvoir tirer vers l’avant ou vers l’arrière.

16 RollerCoaster Tycoon Classique

Atari a peut-être fait un dump sur la franchise RollerCoaster Tycoonmais cela ne veut pas dire que…