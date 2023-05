22 mai 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions « Animaux de compagnie de la semaine » à [email protected] Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Ziggy est un petit mélange teckel/chihuahua qui est aussi amical que possible. Elle marche bien en laisse, aime être tenue et accepte les chiens. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Ziggy est un petit mélange teckel/chihuahua qui est aussi amical que possible. Elle marche bien en laisse, aime être tenue et accepte les chiens. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Sue Newcomb Visual Arts)

Cocoa Puff fait partie d’une portée retrouvée à l’extérieur. Elle est actuellement contrôlée et socialisée, et le refuge accepte les candidatures. La date de naissance approximative de cette portée est le 17 mars. Les chatons ne peuvent pas rentrer dans leur maison pour toujours avant d’avoir au moins 8 semaines et d’être autorisés par le vétérinaire du refuge. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.