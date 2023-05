22 femmes mortes, pas de noms : Interpol cherche des indices sur des affaires froides

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS — Les 22 femmes ont pour la plupart rencontré des morts violentes. Leurs corps, certains démembrés, ont été retrouvés en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas sur une période de 43 ans – le plus récent en 2019. Selon la police, certains montraient des signes de maltraitance ou de famine. Mais qui ils étaient est inconnu, frustrant les chasses des détectives pour leurs assassins.

La police espère que cela changera avec le lancement mercredi de l’opération Identifier Me. L’appel international avec Interpol sollicite l’aide du public pour mettre des noms sur les femmes. Une telle percée permettrait, au minimum, à la police de ne plus avoir à identifier les victimes par leurs traits ou vêtements distinctifs – «la femme avec le tatouage de fleur», «la femme avec les ongles artificiels» – ou les endroits où leurs restes ont été découvert.

La plus ancienne des affaires froides, « La fille du parking », remonte à 1976. Son corps a été retrouvé le long de l’autoroute A12 aux Pays-Bas. On pense qu’elle avait entre 13 et 20 ans lorsqu’elle est décédée. Interpol, l’organisation internationale de liaison policière basée à Lyon, en France, a distribué des reconstructions faciales en noir et blanc de certaines des victimes. Le sien montrait une jeune femme aux longs cheveux noirs et aux yeux brillants.

Dans un communiqué citant des polices néerlandaise, allemande et belge, Interpol a déclaré que certaines des femmes seraient venues d’Europe de l’Est et que leurs corps auraient peut-être été laissés en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne pour confondre les enquêtes.

« La plupart des 22 victimes sont mortes violemment, et certaines ont également été maltraitées ou affamées avant de mourir », a déclaré la police néerlandaise.

La police espère que connaître leurs noms pourrait également fournir des preuves sur d’éventuels auteurs. Cela pourrait également leur permettre d’établir si l’un des cas est lié.

« Dans des enquêtes similaires, l’établissement de l’identité de la victime a finalement conduit à l’arrestation d’un suspect », a déclaré Anja Allendorf de la police allemande.

Interpol rend publics les détails de chaque affaire sur son site Internet, à l’adresse www.interpol.int/IM. En plus des reconstructions faciales de certaines femmes, il comprend également des images de bijoux et d’autres objets trouvés avec leurs restes, et des formulaires de contact pour les personnes susceptibles d’avoir des informations sur les cas.

Susan Hitchin, qui coordonne l’unité ADN d’Interpol, a déclaré que l’identification des femmes pourrait aider à rapprocher les membres de leur famille.

« C’est horrible de passer toutes ces années sans avoir de nouvelles, sans savoir ce qui s’est passé. Et aussi terrible que cela puisse être d’obtenir cette confirmation que leur proche est décédé, cela fait partie d’un processus important pour faire son deuil et aller de l’avant », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.