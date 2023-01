22 des 100 meilleurs golfeurs de la Colombie-Britannique pour 2022 de l’Okanagan

Vingt-deux des 100 meilleurs golfeurs de la province en 2022 sont originaires de l’Okanagan, selon la Professional Golfers Associations of British Columbia (PGA of BC).

Dans un communiqué publié le mardi 10 janvier, la PGA de la Colombie-Britannique a annoncé ses 100 meilleurs golfeurs de 2022, tels que déterminés par l’Ordre du mérite du Programme de développement professionnel (PDP) de l’Association. Le mérite reconnaît les professionnels de la PGA de la Colombie-Britannique qui apportent une contribution exceptionnelle à l’association, à leurs communautés et à l’industrie du golf de la province.

La liste comprend 22 golfeurs de 15 parcours à travers l’Okanagan. Voici la liste :

Kelowna :

– Rob Anderson – Kelowna Golf and Country Club

– Cody Bell – Sunset Ranch Golf et Country Club

– Mark Kitts – Club de golf Shadow Ridge

– Russ Latimer – Club de golf Black Mountain

– Lee Ranger, club de golf Okanagan

– Jason McKinlay, Bruce Vermee – Le Harvest Golf Club

Kamloops :

– Andrew Bentley, Alec Hubert – Kamloops Golf and Country Club

Veron :

– Adam Blair – Vernon Golf and Country Club

– Kyla Inaba – Predator Ridge Golf Resort

– Myles Johnson – Terrain de golf Hillview

Armstrong :

– Jesse Crowe – Centre de golf et d’événements Overlander

Bras de saumon :

– Brody St.Martin, David Munn – National Shuswap

Chasser:

– Nathan Grieve, Jeff Liddle, Lionel Taylor – Parcours de golf Talking Rock

Olivier :

– Brian McDonald, Rob Tadey, Brad Elliott – Fairview Mountain Golf Club

Merrit :

– Mark Strong – Club de golf Sagebrush

“Le groupe d’hommes et de femmes qui composent la liste des 100 meilleurs professionnels est toujours remarquable et leurs efforts pour maintenir leur position démontrent un dévouement extraordinaire à leur métier et à leur croissance personnelle”, a déclaré Stephen Graham, représentant des ventes en Colombie-Britannique. « Nous sommes fiers de soutenir une initiative comme le programme de développement professionnel qui reconnaît le travail acharné des membres de la PGA of BC au profit de tous dans la communauté et l’industrie du golf de la Colombie-Britannique.

