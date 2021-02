22 choses à savoir sur le meilleur jeune joueur du monde

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a consolidé ses références en tant que l’un des meilleurs joueurs du monde avec une performance virtuose contre Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi.

Après avoir dormi pendant l’hiver, la compétition a redémarré en sursaut alors qu’un tour du chapeau de Mbappe a propulsé le PSG vers une victoire impressionnante de 4-1 à l’aller au Camp Nou.

Tout semblait couler à travers le joueur de 22 ans alors que son rythme fulgurant et sa finition impeccable faisaient de la défensive assiégée du Barca à maintes reprises.

En effet, la vue de Mbappe s’éloignant alors que le défenseur vétéran Gerard Pique agrippait désespérément une poignée de son maillot est rapidement devenue l’image déterminante du match.

Pique contre Mbappe ⚡️ pic.twitter.com/8A4E0EIrpt – ESPN FC (@ESPNFC) 16 février 2021

Beaucoup ont même comparé les attaques incessantes du jeune attaquant français à une certaine icône brésilienne tout aussi redoutable (Ronaldo) à son apogée – et non sans raison.

Regarder Mbappe contre Barcelone: pic.twitter.com/gC6mwlT8lA – ESPN FC (@ESPNFC) 16 février 2021

Alors que l’épave du Barca était décimée et que Lionel Messi regardait avec une admiration à peine dissimulée, nous avions l’impression d’assister à un changement de garde de football.

Donc, en hommage à la fabuleuse extravagance MVP de Mbappe, voici quelques 22 choses que vous devez savoir sur l’homme qui semble destiné à devenir l’un des plus grands de tous les temps du jeu.

Kylian Mbappe célèbre son tour du chapeau à Barcelone avec le ballon de match. Alex Caparros – UEFA / UEFA via Getty Images

Jeunesse

1. Mbappe est originaire de la banlieue parisienne de Bondy, à environ 11 kilomètres au nord-est du centre de la capitale française.

Il est déjà le titre de célébrité le plus fort de la ville et leur fils le plus vénéré, avec une bannière rouge déployée sur la mairie qui dit: « Merci Kylian, tous les habitants de Bondy sont avec vous! »

2. Il n’est peut-être pas surprenant d’apprendre que Mbappe est issu d’une famille sportive de premier plan, son père Wilfried ayant joué au football pour son équipe natale de l’AS Bondy dans les années 1990.

La mère de Mbappe, Fayza Lamari, était également une joueuse de handball à succès, qui a joué pour Bondy dans la première ligue de handball organisée de France à la même époque.

« Elle [Fayza] était une figure symbolique du club de handball de Bondy », a déclaré Jean-Louis Kimmoun, ancien président du club, au Parisien en 2017.

Enfin, le frère adoptif de Mbappe, Jires Kembo-Ekoko, est également un footballeur professionnel qui a joué pour la dernière fois pour le Bursaspor en Turquie, tandis que son jeune frère Ethan joue actuellement pour l’académie des jeunes du PSG.

3. Mbappe a prétendu idolâtrer plusieurs joueurs en grandissant, mais un seul ornait le mur de sa chambre lorsqu’il était enfant. Comme le révèle une photo prise avant sa propre ascension vers la célébrité, le jeune Mbappe était obsédé par Cristiano Ronaldo, chaque centimètre carré de son mur étant recouvert d’images de la centrale du Real Madrid.

Cependant, en 2019, Mbappe était sorti de sa phase d’adoration des héros et avait échangé toutes ses affiches de Ronaldo contre des photos de lui.

Étant donné qu’il avait déjà remporté deux titres de Ligue 1 et une Coupe du monde à ce moment-là, on peut difficilement lui reprocher de se délecter de son succès!

4. Mbappe est le plus jeune joueur à jouer pour l’AS Monaco, à peine âgé de 16 ans et 347 jours lorsqu’il est sorti du banc pour remplacer Fabio Coentrao pour les dernières minutes d’un match nul 1-1 contre Caen en décembre 2015.

Cela a battu un record du club appartenant auparavant au légendaire Thierry Henry qui avait résisté pendant 21 ans.

Kylian Mbappe a débuté sa carrière à l’AS Monaco avant de rejoindre le PSG. AP Photo / Claude Paris

5. Deux mois plus tard, Mbappe est également devenu le plus jeune buteur de Monaco en ouvrant son compte pour l’équipe de Ligue 1 lors d’une victoire 3-1 contre Troyes, âgé de 17 ans et 62 jours.

L’ancien détenteur du record à cette occasion? Henry, encore une fois.

Intérêts de transfert

6. L’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a un bilan tristement célèbre lorsqu’il s’agit de presque signer certains des plus grands joueurs de l’ère moderne.

Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Samuel Eto’o, Yaya Touré et Cristiano Ronaldo ne sont que quelques-uns des noms stellaires qui auraient pu exercer leurs métiers avec les Gunners, sans l’intervention du destin.

Il est apparu que Mbappe est également membre des «presque hommes» de Wenger, après avoir déménagé dans le nord de Londres en 2017.

À la fin de son séjour à Monaco, il a admis qu’Arsenal était une « vraie option » car c’était son « rêve » d’être entraîné par Wenger. Le couple s’est même rencontré pour une conversation. Malheureusement pour les Gunners, le jeune a finalement décidé qu’il ne souhaitait pas quitter sa famille en France et a donc décidé de signer pour le PSG pour être plus proche d’eux.

7. Arsenal n’était pas le seul club de Premier League à courtiser Mbappe non plus, son rival londonien Chelsea manquant également l’occasion de le rattraper en 2012 juste avant qu’il ne devienne stratosphérique.

Comme le raconte l’histoire, Mbappe a été jugé par les Bleus, mais leurs patrons d’académie ont finalement décidé de déconseiller de signer l’attaquant aux pieds flottants là-bas, car il n’offrait pas assez défensivement.

Un deuxième essai a été organisé et Mbappe a reçu un maillot Chelsea personnalisé, mais tout accord a été étouffé dans l’œuf par la mère du joueur qui aurait averti le club, en disant: « Soit ils le signent maintenant, soit dans les cinq ans, ils auront pour lui offrir 50 millions d’euros pour l’attacher. «

En toute honnêteté, la seule chose qu’elle s’est trompée a été de sous-estimer les frais de transfert futurs de plusieurs ordres de grandeur.

8. Mbappe est le deuxième footballeur le plus cher de tous les temps après avoir rejoint le PSG depuis Monaco initialement sur un prêt d’un an en 2017, puis dans un accord d’une valeur de 180 millions d’euros (145 millions d’euros plus 35 millions d’euros d’add-ons) l’été suivant.

Cependant, il se retrouve derrière son coéquipier Neymar, dont le transfert vertigineux de 222 millions d’euros de Barcelone au PSG à l’été 2017 reste le plus important de l’histoire.

Parfait pour le PSG

9. Après avoir ajouté trois autres buts à son bilan au Camp Nou mardi soir, Mbappe est désormais le troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 111 en seulement 153 matchs.

Seuls Zlatan Ibrahimovic (156 buts en 180 matchs) et Edinson Cavani (200 en 301) ont marqué plus pour le club.

dix. Mbappe a marqué 24 buts en Ligue des champions, le mettant à égalité avec Paul Scholes, Luis Figo et Gonzalo Higuain. Il a du chemin à parcourir pour rattraper Cristiano Ronaldo (134) et Messi (119).

Mais en ce qui concerne son bilan face à face contre Messi sur le terrain, Mbappe n’a affronté la superstar de Barcelone que deux fois jusqu’à présent, tous deux en matches à élimination directe. La première a été la victoire 4-3 de la France sur l’Argentine au deuxième tour de la Coupe du monde 2018 et la deuxième a eu lieu mardi.

Kylian Mbappé a maintenant joué contre Lionel Messi deux fois dans sa carrière, tous deux en matchs à élimination directe: Barcelone 1-4 PSG

France 4-3 Argentine Il a marqué cinq buts 👀 pic.twitter.com/gtyuejDmUg – ESPN FC (@ESPNFC) 17 février 2021

11. Mbappe n’est que le troisième joueur à réussir un tour du chapeau de la Ligue des champions contre Barcelone, et le premier joueur à le faire en près d’un quart de siècle

Faustino Asprilla de Newcastle et Andriy Shevchenko du Dynamo Kiev sont les autres, tous deux le faisant en 1997.

12. Mbappe n’est que le deuxième joueur de l’histoire de la Ligue des champions et de la Coupe d’Europe à marquer deux buts ou plus contre Barcelone dans un match aller d’un match à élimination directe.

L’autre? Le grand Ferenc Puskas, du Real Madrid, en demi-finale 1959-60.

2 – Kylian Mbappe n’est que le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe d’Europe / Ligue des champions à marquer un doublé à l’extérieur contre Barcelone en huitièmes de finale, après Ferenc Puskas pour le Real Madrid en demi-finale 1959-60. Organiser. pic.twitter.com/PKk8YJXOmp – OptaJoe (@OptaJoe) 16 février 2021

C’est pas mal de compagnie qu’il garde.

13. Le tour du chapeau de Mbappe signifie que le jeune attaquant français a désormais marqué 2,9% de tous les buts que Barcelone a jamais concédés au Camp Nou en Ligue des champions.

2,9% des buts encaissés par Barcelone à domicile en CL ont été marqués par Mbappe ce soir – Duncan Alexander (@oilysailor) 16 février 2021

14. Mbappe a également largement prouvé qu’il était l’homme sur lequel compter lorsque vous avez besoin d’un but important marqué sur la route dans la compétition européenne.

En effet, de tous les joueurs ayant marqué 20 buts ou plus en Ligue des champions, l’attaquant du PSG a décroché la plus forte proportion (68%) en matches à l’extérieur. C’est 15 buts au Parc des Princes et 22 buts ailleurs.

68% – Parmi les joueurs avec 20 buts ou plus en Ligue des champions de l’UEFA, Kylian Mbappe a marqué la proportion la plus élevée lors des matches à l’extérieur (68% – 15/22). Occasion. pic.twitter.com/ESDBa9MQCP – OptaJoe (@OptaJoe) 16 février 2021

15. Alors que le prodige Erling Haaland du FC Salzbourg et maintenant du Borussia Dortmund a amassé 10 et 15 buts en Ligue des champions dans le meilleur temps, Mbappe est, pour le moment du moins, le plus rapide à atteindre la barre des 20 buts.

L’attaquant du PSG a saisi le record de Messi en décembre lorsqu’il a marqué deux fois contre Istanbul Basaksehir, âgé de 21 ans et 355 jours. Messi avait 22 ans et 267 jours lorsqu’il a atteint le même cap.

Fabuleux pour la France

16. Mbappe est devenu le premier adolescent depuis Michael Owen à marquer plus d’un but lors d’une finale de la Coupe du monde lorsqu’il a marqué quatre fois pour la France en 2018.

La star du PSG n’est même pas née quand Owen a marqué deux fois pour l’Angleterre (contre la Roumanie et l’Argentine) lors de la Coupe du monde 1998.

17. Les deux buts de Mbappe pour Les Bleus contre l’Argentine lors de la finale 2018, il est également devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer deux fois lors d’un match de Coupe du monde depuis que Pelé a fait de même pour le Brésil lors de la finale de 1958.

Mbappe avait 19 ans et 207 jours, tandis que Pelé avait 17 ans et 251 jours.

Le roi restera toujours roi 👑 – Kylian Mbappé (@KMbappe) 16 juillet 2018

18. Bien qu’il vienne de remporter la Coupe du monde lors de la toute première tentative à l’âge tendre de 19 ans, Mbappe a tout de même choisi de donner l’intégralité de ses gains à une association caritative.

L’attaquant était déjà un mécène de l’association caritative Premiers de Cordee, qui aurait reçu environ 500 000 $ que l’attaquant avait accumulé en salaires et gagner des primes.

Hors du terrain

19. Agé de 21 ans à l’époque, Mbappe est devenu le plus jeune joueur à se retrouver inscrit sur la couverture mondiale standard d’un jeu EA Sports FIFA après avoir été annoncé comme la star de la FIFA 2021 l’année dernière.

Jack Wilshere (alors 19 ans) reste le plus jeune joueur à honorer une couverture de la FIFA, bien que le prodige d’Arsenal n’ait été inclus aux côtés de Wayne Rooney que pour la sortie britannique de FIFA 12.

20. Il adore les baskets et les bottes. « C’est un réel plaisir pour moi. Je suis comme un enfant avec un nouveau jouet quand je reçois une nouvelle paire de baskets », a-t-il déclaré à Hypebeast. « J’ai toujours été un amoureux des baskets, c’est donc un plaisir d’acheter de nouvelles paires et de les mélanger avec mes vêtements pour fléchir un peu. »

Sa première paire de baskets? Nike Air Maxes. Ses premières bottes? Nike Vapors.

En 2008, ses parents ont économisé pour les Mercurial Pink Panthers portées par Franck Ribéry. Et il portait sa propre version lors de la finale de l’UCL 2020.

Maintenant, il a sa propre section sur le site Web de Nike ainsi que son propre style et sa propre chaussure dans la Nike Mercurial Superfly Mbappe Rosa.

21. Tant à travers son football que ses collaborations avec Nike et Jordan, Mbappe bénéficie d’une énorme présence sur les réseaux sociaux, avec 47,1 millions d’abonnés sur Instagram et 5,7 millions sur Twitter.

Cela dit, il est à la traîne derrière Neymar, qui compte actuellement 146,7 millions d’abonnés sur Instagram et 52 millions sur Twitter. Et c’est loin de Ronaldo, qui domine le monde avec plus de 500 millions d’abonnés sur Instagram, Twitter et Facebook.

22. Prenez cela avec une généreuse pincée de sel, mais il a été affirmé que Mbappe – célèbre pour ses contre-attaques fulgurantes – est en fait plus rapide sur le sol que le sprinter de 100 m et 200 m Usain Bolt, l’homme le plus rapide de la planète.

En 2019, Mbappe a été chronométré au sprint à 23,61 miles par heure lors d’un match de Ligue 1 contre Monaco.

Pour mettre cela en perspective, la vitesse de pointe de Bolt lors de son célèbre record du monde de 100 m sprint au Championnat du monde d’athlétisme 2009 à Berlin était « seulement » cadencé à 23,35 mph.