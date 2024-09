22 artistes se produiront à Vancouver lors de concerts GRATUITS pour la Coupe Grey

Les fans vont être gâtés alors que de plus amples détails sur le Festival de la Coupe Grey à Vancouver ont été révélés aujourd’hui.

Une programmation musicale de premier ordre est prévue pour les jours précédant le grand match. Si certains concerts sont payants, 22 artistes sont entièrement gratuits.

Une longue liste d’artistes est prévue sur la scène de Payworks Entertainment du 13 au 16 novembre. Chacun de ces concerts sera gratuit, car les organisateurs ont fermé Canada Place Way, de Thurlow Street à Burrard Street.

Felix Cartal donnera le coup d’envoi le mercredi 13 novembre à 18 h HP avec un concert gratuit. Le DJ EDM a attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux pour ses spectacles gratuits organisés dans des endroits inhabituels de la ville, notamment à la plage ou dans les transports en commun.

Les concerts gratuits sur la scène Payworks se poursuivront pendant les trois jours suivants, chacun avec un thème distinct.

14 novembre : Global Sounds (célébration de divers genres et cultures)

15 novembre : Best of BC (artistes nés en Colombie-Britannique)

16 novembre : Wild West Coast (musique country)

Parmi les grands noms qui se sont produits à cette époque, on trouve Delhi 2 Dublin, Dear Rouge et Chad Brownlee.

Bien que la Coupe Grey ait lieu le 17 novembre, le festival qui l’accompagne se déroulera pendant toute une semaine avant la compétition sur le terrain.

C’est la première fois depuis 2014 que la Coupe Grey se déroule à Vancouver et la semaine promet d’être des plus excitantes. En plus des nombreux concerts qui auront lieu, la ville a déjà dévoilé d’autres projets, notamment une tyrolienne traversant un cours d’eau qui sera installée au centre-ville.

D’autres événements, dont des concerts payants, sont également prévus. Le Sam Roberts Band et The Threws se produiront au Coors Light Saturday Night Concert la veille du grand match. Les billets coûtent 75 $ plus les frais.

Billets pour les différents événements du Festival de la Coupe Grey sera mis en vente le 24 septembre à 10 h HP/13 h HE.

Les événements spéciaux se poursuivent le jour du match, alors que Tebey sera la tête d’affiche du Indoor Tailgate au Vancouver Convention Centre quelques heures avant le coup d’envoi. Les billets pour cet événement coûtent 199 $ et sont vendus en table de 10.

Pour les fans qui assisteront au match à Vancouver, les Jonas Brothers ont déjà été annoncés comme divertissements de la mi-temps.