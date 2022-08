22 août 2022 – Section locale de Shaw

Ken est un mélange d’intimidateurs américains qui a été abandonné au refuge. Il est joyeux, aime s’amuser et aime les promenades. Ken est très fort et a besoin d’un propriétaire qui peut travailler sur ses compétences en laisse et ses manières. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Ken est un mélange d’intimidateurs américains qui a été abandonné au refuge. Il est joyeux, aime s’amuser et aime les promenades. Ken est très fort et a besoin d’un propriétaire qui peut travailler sur ses compétences en laisse et ses manières. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Rebel est un petit poil court domestique qui est doux, joueur et qui aime l’attention. Rebel souffre d’asthme et a besoin d’un traitement par inhalateur une fois par jour. Elle va bien mais le traitement doit être poursuivi dans sa maison pour toujours. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Rebel est un petit poil court domestique qui est doux, joueur et qui aime l’attention. Rebel souffre d’asthme et a besoin d’un traitement par inhalateur une fois par jour. Elle va bien mais le traitement doit être poursuivi dans sa maison pour toujours. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Bélier est une race mixte de 8 ans qui a été trouvée errante. Il conviendrait parfaitement à quelqu’un qui recherche un chien adulte actif qui a dépassé le stade du chiot. Le Bélier aime les promenades et jouer avec des jouets. Il s’entend bien avec les chiens décontractés, connaît ses commandes de base et est propre. Pour rencontrer Bélier, envoyez un e-mail à Victoria à victoria@nawsus.org.

Bélier est une race mixte de 8 ans qui a été trouvée errante. Il conviendrait parfaitement à quelqu’un qui recherche un chien adulte actif qui a dépassé le stade du chiot. Le Bélier aime les promenades et jouer avec des jouets. Il s’entend bien avec les chiens décontractés, connaît ses commandes de base et est propre. Pour rencontrer Bélier, envoyez un e-mail à Victoria à victoria@nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Yogurt est une petite femelle de 2 ans à poil court domestique. Elle est joueuse et affectueuse quand elle est d’humeur. Elle adore les égratignures au menton mais n’aime pas qu’on lui touche les pieds ou la queue – elle a donc besoin d’un adoptant expérimenté qui respectera ses souhaits. Le yaourt est bon avec les autres chats et semble accepter les chiens. Pour rencontrer Yogurt, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org,

Yogurt est une petite femelle de 2 ans à poil court domestique. Elle est joueuse et affectueuse quand elle est d’humeur. Elle adore les égratignures au menton mais n’aime pas qu’on lui touche les pieds ou la queue – elle a donc besoin d’un adoptant expérimenté qui respectera ses souhaits. Le yaourt est bon avec les autres chats et semble accepter les chiens. Pour rencontrer Yogurt, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Pina et Coladas sont une paire de cobayes femelles qui ont été abandonnées dans leur maison. Ils sont de bonne humeur et aiment être tenus. Ils se blottitent pour les animaux de compagnie doux et aiment somnoler sur une montagne de douces couvertures en polaire. Ils ont besoin d’un foyer où ils peuvent être aimés et gâtés. Pour rencontrer Pina et Coladas, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333.

Pina et Coladas sont une paire de cobayes femelles qui ont été abandonnées dans leur maison. Ils sont de bonne humeur et aiment être tenus. Ils se blottitent pour les animaux de compagnie doux et aiment somnoler sur une montagne de douces couvertures en polaire. Ils ont besoin d’un foyer où ils peuvent être aimés et gâtés. Pour rencontrer Pina et Coladas, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Twixie est un mélange de chiens de bétail de 2 ans et demi. Twixie est très sociable et aime les aventures et rencontrer de nouveaux visages. Twixie s’entend bien avec les autres chiens et salue les autres en s’inclinant et en se tortillant. Elle n’est pas fan des chats donc pas d’amis félins pour elle. Elle vivait dans une maison avec des enfants de tous âges et les adorait. Elle aimait jouer avec eux, partager des jouets et beaucoup de câlins. Pour rencontrer Twixie, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333.