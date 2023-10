22 Américains confirmés morts en Israël – Maison Blanche

Un nombre indéterminé de citoyens américains sont retenus en otages par des militants du Hamas

Au moins 22 citoyens américains ont été tués dans la guerre en cours entre Israël et le Hamas, tandis que 17 autres sont portés disparus, a déclaré mercredi à la presse la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Les derniers chiffres représentent une augmentation par rapport à mardi, lorsque le président américain Joe Biden a annoncé que 14 Américains avaient perdu la vie lors des combats des jours précédents.

On ne sait pas exactement si toutes les personnes tuées sont mortes en Israël ou en territoire palestinien.

Dans ses remarques de mardi, Biden a également révélé qu’un nombre indéterminé d’Américains avaient été capturés comme otages par des combattants du Hamas. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré plus tard à CNN que la Maison Blanche « conversations actives » avec Israël pour tenter d’obtenir la libération de ces captifs.

Jean-Pierre n’a pas précisé si la Maison Blanche pensait que les 17 Américains disparus étaient retenus en otages.

Selon un article publié mardi par The Messenger, les États-Unis ont envoyé des experts en matière de sauvetage d’otages pour conseiller l’armée israélienne et ont placé des agents des forces spéciales en alerte dans le pays. « un pays européen voisin. » Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a confirmé mardi que les forces spéciales américaines assistaient actuellement l’armée israélienne dans « planification et renseignement » mais n’a pas précisé s’ils avaient participé à des opérations de sauvetage d’otages.

Les militants du Hamas ont commencé samedi à tirer des barrages de roquettes sur Israël depuis Gaza, les combattants ayant ensuite traversé la frontière et attaqué les colonies juives proches de l’enclave palestinienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répondu en déclarant l’état de guerre et en lançant des frappes aériennes sur Gaza, tandis que les forces israéliennes imposaient un siège à l’enclave palestinienne.

Plus de 1 200 Israéliens et 1 100 Palestiniens ont été tués depuis samedi, selon les derniers chiffres des deux camps. Au moins 8 500 personnes ont été blessées dans ce qui constitue la flambée de violence la plus intense en Israël depuis des décennies.