22-28 juin 2023 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du département de police de Batavia. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Aaron D. Johnson, 20 ans, du bloc 2900 de West Fillmore Avenue, Chicago, a été inculpé le 25 juin de vol au détail à Speedway Gas Station, 1495 E. Wilson St., Batavia, possession d’alcool par un mineur en public et résistance un agent de police.

• Cole K. Hemmes, 20 ans, du bloc 1400 de Newton Avenue, Batavia, a été accusé le 27 juin d’avoir dépassé la limite de plus de 35 milles à l’heure et d’avoir conduit un véhicule non assuré. Le véhicule de Hemmes immatriculé à 113 milles à l’heure dans une zone de 50 mi/h dans le bloc 1000 de South Randall Road à 2 h 34

• Fray M. Velazquez-Torres, 20 ans, du bloc 500 de la Quatrième Avenue, Aurora, a été arrêté le 28 juin sur un mandat du comté de DuPage pour défaut de comparaître devant le tribunal pour une accusation de trafic.

• Garrett R. Schweikhofer, 43 ans, du bloc 200 du Parc des Bons Templiers, à Genève, a été accusé le 28 juin d’avoir violé une ordonnance de protection.

• Shell Circle K, 108 N. Batavia Ave., Batavia, a signalé le 28 juin qu’une bouteille de boisson alcoolisée, d’une valeur de 79,99 $, avait été volée à 11 h 45. Deux bouteilles de boissons alcoolisées, d’une valeur de 159,98 $, avaient été volées à 8 h : 20h; et deux autres bouteilles de boissons alcoolisées, d’une valeur de 46,18 $, ont été volées à 20 h 56.

• Edgar Vazquez, 34 ans, du bloc 200 de Church Street, Batavia, a été arrêté le 24 juin sur un mandat du comté de Kendall pour défaut de comparaître devant le tribunal pour conduite avec facultés affaiblies.

• Un kit de survie de voiture verte, d’une valeur de 50 $, a été volé le 22 juin dans une voiture garée dans le pâté de maisons 300 de Mill Street, Batavia.

• Un résident du pâté de maisons 400 de South Jackson Street a déclaré avoir été victime d’une arnaque le 23 juin par le biais d’un message texte supposé être le pasteur, demandant six cartes-cadeaux eBay de 100 $. Le résident a acheté les cartes-cadeaux chez Jewel Osco, 119 S. Randall Road, et a envoyé les numéros des cartes-cadeaux au texteur.