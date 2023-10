212 millions de dollars de frais de transfert impayés

Les récentes fenêtres de transfert n’ont pas empêché Barcelone de conclure des accords majeurs malgré les restrictions strictes du club en matière de frais.

Les comptes officiels seront rendus publics plus tard ce mois-ci et, même s’il y a eu quelques changements, aucun supporter du Barça ne peut s’attendre à une lecture agréable. Mais les discussions portent actuellement sur de nouvelles recrues potentielles pour la saison prochaine.

Un article d’ESPN publié plus tôt indiquait que Xavi Hernandez voudrait améliorer son milieu de terrain défensif et ses deux positions d’arrière au cours de la prochaine intersaison. La question de savoir si ou si les Blaugrana peuvent agir sans perdre au préalable un joueur clé est une question ouverte.

Quand on considère que l’équipe du Camp Nou a payé moins de 4,2 millions de dollars pour obtenir Oriol Romeu de Gérone cet été, on peut voir à quel point ils ont été économes. L’avenir de Joao Felix et Joao Cancelo, qui bénéficient tous deux d’un prêt « sec », doit également être déterminé.

Barcelone doit honorer les frais de transfert existants

Les finances du club catalan ont été examinées de près. Aujourd’hui, une nouvelle allégation affirme que l’équipe doit plus de 212 millions de dollars en frais de transfert. Cet argent est dû à Manchester City, au Bayern Munich et à Leeds.

La publication catalane ARA rapporte que le club doit encore des sommes importantes à ces parties. L’année prochaine, les champions en titre de la Liga débourseront plus de 95 millions de dollars, mais ils devront tout de même 127 millions de dollars à plusieurs grandes équipes européennes.

Selon la même source, Barcelone doit encore 25 millions de dollars à Leeds pour Raphinha, 14 millions de dollars à City pour Ferran Torres et 11 millions de dollars au Bayern pour Lewandowski. Il leur en coûtera 38 millions de dollars supplémentaires pour faire venir Jules Kounde de Séville avec un transfert permanent.

Effets persistants de la présidence de Bartomeu

Les dettes du Barça proviennent en partie des salaires des joueurs acquis sous la présidence de Josep Maria Bartomeu. Frenkie de Jong leur coûtera 17 millions de dollars pour l’acquérir immédiatement auprès de l’Ajax.

Les signatures de Neto, Jean-Claire Todibo, Emerson Royal, Junior Firpo et Miralem Pjanic entraînent également des paiements mineurs dus. Le rapport ajoute qu’au moins quatre équipes distinctes doivent de l’argent suite au transfert de Pjanic.

