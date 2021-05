21 vétérans mis en garde par les mouvements des équipes

Il est probablement juste de dire que la plupart des entraîneurs essaieraient de vous convaincre que la NFL est une méritocratie – et dans certaines villes de la ligue (Baltimore, Foxborough, Seattle, entre autres), cela a tendance à être vrai.

Mais c’est du football professionnel, et les considérations financières font généralement partie de l’équation lorsque les équipes essaient si souvent de recruter des joueurs plus jeunes qui peuvent faire le même travail qu’un vétéran qui est mieux payé.

Lundi était un parfait exemple, le plaqueur gauche Charles Leno Jr., un Pro Bowler en 2018, tweetant que les Chicago Bears le libèrent même s’il a commencé 93 matchs de suite. Le déménagement, qui sera désigné pour entrer en vigueur après le 1er juin, permettra d’économiser 9 millions de dollars par rapport au plafond salarial de cette année. Vendredi, Chicago a échangé au deuxième tour contre le plaqueur de l’Oklahoma State Teven Jenkins, qui devait jouer du côté droit mais qui, apparemment, ira maintenant vers la gauche.

La vie dans la NFL n’est souvent pas juste et, avec le repêchage de 2021 maintenant terminé, d’autres vétérans partageront le sort de Leno tôt ou tard. En voici 21 qui sont officiellement avertis d’aller de l’avant:

San Francisco 49ers QB Jimmy Garoppolo

Son compte à rebours a commencé à fonctionner en mars, lorsque les Niners ont échangé contre le choix n ° 3 du repêchage. Jeudi, il a finalement été révélé que Trey Lance serait le remplaçant éventuel de Jimmy G – bien que la question devienne … quand? Garoppolo a rapidement contacté Lance, il semble donc que leur relation démarre bien. Mais maintenant, c’est à Garoppolo, qui est sous contrat pour deux ans de plus, de retarder la recrue le plus longtemps possible – et si c’est une période prolongée, tant mieux pour San Francisco. Mais si Garoppolo a du mal ou s’effondre à nouveau – il n’a commencé que plus de six matchs par saison une fois dans sa carrière – il se retrouvera probablement sur une autre liste au plus tard en 2022.

Denver Broncos RB Melvin Gordon

Cela ne fait que quelques semaines qu’il a déclaré à une chaîne de télévision locale que « je suis beaucoup négligé et j’en ai assez. » Welp. Le favori des fans, Phillip Lindsay, est parti, mais le deuxième tour Javonte Williams pourrait devenir l’oint après que le nouveau directeur général George Paton l’ait échangé. Malgré une saison difficile sur le plan personnel en 2020, Gordon a quand même terminé avec 1144 verges de mêlée et 10 touchés et reste un interprète précieux … mais celui qui pourrait ramener quelque chose de bien dans un échange, ce qui permettrait également à Paton d’économiser environ 7 millions de dollars. si c’est fait avant la saison.

Dallas Cowboys LB Leighton Vander Esch

Il ressemblait à un aliment de base défensif à long terme en tant que recrue de premier tour en 2018. Mais il a raté 13 matchs au cours des deux dernières saisons, une opération au cou inquiétante l’une des raisons d’une absence prolongée. L’écriture apparaît maintenant sur le mur étant donné que Dallas a refusé l’option de cinquième année de Vander Esch après avoir repêché les LBs Micah Parsons (ronde 1) et promis Jabril Cox (ronde 4) en tant qu’ailiers potentiels pour Jaylon Smith.

New York Giants WR Sterling Shepard

Il est constant – mais cela signifie environ 60 prises et 700 verges par an. Lorsque vous gagnez 10 millions de dollars par saison, cela ne semble pas beaucoup – en particulier pour une équipe qui a signé l’agent libre Kenny Golladay pour un contrat de quatre ans, 72 millions de dollars, a choisi Kadarius Toney au premier tour et a un contrat plus explosif. option, Darius Slayton, sur un contrat de recrue pour encore deux ans. Échanger Shepard dans quelques semaines permettrait au GM Dave Gettleman d’économiser 7 millions de dollars cette saison et pourrait ramener un bon joueur ou un autre choix au repêchage à ajouter à sa nouvelle récolte 2022.

New York Jets WR Jamison Crowder

Un autre récepteur de machine à sous Big Apple qui semble soudainement consommable étant donné le choix de deuxième tour qui vient d’investir dans Elijah Moore. Le NYJ peut économiser 10,35 millions de dollars en échangeant ou en libérant Crowder, qui entre dans la dernière année de son contrat et n’a commencé que sept matchs en 2020.

Jets RB Tevin Coleman

Il a été signé pour 2021 pour ajouter de la vie à une attaque précipitée dirigée par les 653 verges de l’antédiluvien Frank Gore en 2020. Mais Coleman n’est pas un bourreau de travail ni particulièrement durable, et les Jets pourraient rapidement décider qu’ils sont mieux servis par les jeunes – Lamical Perine, Ty Johnson – et ce ne serait pas un choc si le quatrième tour Michael Carter, qui avait près de 2700 verges de mêlée au cours de ses deux dernières années en Caroline du Nord, ouvrait la voie.

Atlanta Falcons TE Hayden Hurst

Premier tour des Ravens en 2018, il a été échangé aux Falcons l’année dernière et semble maintenant susceptible de quitter Atlanta en 2022. Hurst a établi des sommets en carrière en 2020 – 56 attrapés, 571 verges, six touchés – mais avec un TE très apprécié Kyle Pitts arrive en ville en tant que choix n ° 4 et n’a pas besoin d’un plafond salarial, il n’est pas surprenant que l’option de cinquième année de Hurst ait été refusée. Pourtant, ce n’est pas un mauvais endroit pour mettre en valeur vos compétences pour votre prochain employeur.

Bengals de Cincinnati K Austin Seibert

Un botteur a été sélectionné lors du repêchage 2021 … et ce serait Evan McPherson de Cincy lors de la cinquième manche. Bonne chance, Austin.

Titans du Tennessee LB Rashaan Evans

Un autre premier tour de 2018 dont l’option n’a pas été retenue – bien que, selon NFL Network, Evans puisse toujours gagner une extension avant d’atteindre l’agence libre. Pourtant, il n’a pas vraiment mis le feu à la ligue depuis trois saisons et pourrait bientôt se retrouver en compétition avec le troisième tour Monty Rice.

49ers RB Raheem Mostert et Jeff Wilson

Les deux entrent dans une année de contrat et ont chacun eu des problèmes de blessures en 2020 alors que le jeu au sol des Niners a grimpé au 15e rang après avoir rythmé le NFC lors de leur saison 2019 du Super Bowl. Le RB de troisième tour Trey Sermon doit prouver qu’il peut jouer un rôle de bellcow, mais il est intrigant étant donné qu’il a fait en moyenne mieux que 7 verges par course chacune des deux dernières saisons, passant 2019 à Oklahoma avant de passer à l’état de l’Ohio et de devenir les Buckeyes. ramener. Ce ne serait pas une surprise s’il atterrit au sommet de cette carte de profondeur.

Les QB des Chicago Bears Andy Dalton et Nick Foles

Dalton a signé un contrat d’un an en mars et a été publiquement assuré du statut QB1 par le directeur général Ryan Pace. C’était avant que Chicago n’échange contre la star de l’Ohio State Justin Fields dans le repêchage et lui donne le maillot n ° 1. Dalton peut encore commencer la saison sous le centre, mais les chances qu’il garde le rôle semblent plus que lointaines. Quant à Foles? Il devrait être un excellent mentor pour Fields, comme Dalton le sera probablement, et peut-être le QB3 le plus décoré de tous les temps. Mais si Pace peut trouver un endroit pour décharger le contrat de Foles cet été, il pourrait ajouter 4 millions de dollars au plafond salarial après le 1er juin.

Arizona Cardinals WRs Christian Kirk et Andy Isabella

Kirk était un deuxième tour en 2018 et Isabella était un deuxième tour en 2019 … ni l’un ni l’autre n’a été exceptionnellement productif, en particulier Isabella. Entrez un autre receveur de deuxième tour, Rondale Moore, pour ajouter au blocage derrière les vétérans DeAndre Hopkins et AJ Green. On dirait qu’il pourrait y avoir un homme étrange ici – surtout si les cartes et Larry Fitzgerald, toujours non signé, décident de se réunir à un moment donné.

Jacksonville Jaguars OTs Cam Robinson et Jawaan Taylor

Au cours des deux dernières saisons, ils ont formé un tandem durable – bien que décevant. Mais Walker Little n’a pas été repêché au deuxième tour pour chevaucher le pin pour toujours. Avec Robinson sur une étiquette de franchise de 13,75 millions de dollars en 2021, il y a de bonnes chances qu’il joue sa dernière année dans le comté de Duval.

Jaguars RB James Robinson

Non repêché en 2020, il a connu une année recrue remarquable – 1070 verges au sol, 49 attrapés, 10 touchés en 14 matchs – pour une très mauvaise équipe après avoir battu Leonard Fournette au camp d’entraînement. Mais depuis lors, le nouvel entraîneur Urban Meyer a recruté l’ancienne star de l’Ohio Star Carlos Hyde, puis repêché Travis Etienne au premier tour. Il n’y a rien de mal avec une arrière-salle empilée, mais si les Jags peuvent potentiellement échanger une sauvegarde non préparée en aval pour, par exemple, un choix de troisième tour, ne devraient-ils pas le considérer sérieusement?

Denver Broncos C Lloyd Cushenberry III

Le choix de troisième ronde de l’année dernière n’est presque certainement pas en danger de perdre sa place dans la liste. Mais après avoir débuté les 16 matchs en tant que recrue et terminé – de loin – le 36e centre de Pro Football Focus sur 36 qualifiés … eh bien, il y a une raison pour laquelle Paton a arraché le demi-dieu de Division III Quinn Meinerz au troisième tour cette année, même s’il va à la garde et force le vétéran Graham Glasgow dans le pivot.

Los Angeles Rams WR DeSean Jackson

Il a projeté en tant que receveur n ° 4 derrière Cooper Kupp, Robert Woods et Van Jefferson … et c’était avant que LA ne rédige Tutu Atwell, qui fournit essentiellement les compétences de Jackson dans un corps de 13 ans plus jeune, au deuxième tour.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre QB Cam Newton

Ne serait-il pas logique que les Pats l’échangent contre les Bears pour Dalton? Parce que concevoir une attaque pour Newton avec une poche de premier tour, le QB Mac Jones, attendant dans les coulisses, a autant de sens que d’amener des Fields multidimensionnels derrière Dalton, lié à la poche … mais je m’éloigne du sujet. Le fait est que tout le monde savait que le deuxième contrat de Newton en Nouvelle-Angleterre n’était que d’un an avec une garantie de 3,5 millions de dollars. Mais s’il devient rapidement évident que Jones s’accorde mieux avec le grand nombre d’agents libres qui rejoignent également cette attaque, à quoi sert-il d’essayer de forcer les choses avec Newton alors que cela pourrait appartenir à lui et aux Patriots s’il va ailleurs tôt ou tard?

