Nouveau sur TikTok? Bouclez votre ceinture.

Depuis 2 ans, l’application de partage de vidéos est l’un des réseaux de médias sociaux à la croissance la plus rapide et a pris de l’ampleur en 2020 alors que de plus en plus de personnes trouvaient le temps de regarder et de créer du contenu. La popularité de TikTok ne montre aucun signe de ralentissement en 2021.

Alors que de nombreuses stars de la télévision et du cinéma, des chanteurs et d’autres célébrités célèbres «conventionnelles» ont lancé des comptes TikTok pour essayer de booster leur public le plus jeune, ils ne sont pas les TikTokers les plus populaires. Le n ° 1 est Charli D’Amelio, connue pour ses vidéos de danse sans fioritures. Les autres grandes stars incluent les goûts de Addison Rae et Lele Pons. En plus, Frankie Jonas–Jonas Brothers membres Nick Jonas, Joe Jonas et Kevin Jonas‘petit frère, est devenu une star à part entière grâce à TikTok.

Et tandis que la plate-forme sociale regorge de votre mélange habituel de célébrités, de danseurs et de synchroniseurs labiaux, d’autres ont utilisé la plate-forme pour présenter leurs compétences culinaires, leur comédie, leurs hijinks familiaux et leurs passe-temps décalés tout en invitant les gens dans leur monde privé.