21 soldats israéliens tués dans l’attaque la plus meurtrière contre l’armée depuis le début de l’offensive à Gaza

JERUSALEM — Des militants palestiniens ont mené l’attaque la plus meurtrière contre les forces israéliennes depuis le raid du Hamas qui a déclenché la guerre, tuant 21 soldats, a annoncé mardi l’armée, un revers important qui pourrait s’ajouter aux appels croissants en faveur d’un cessez-le-feu.

Quelques heures plus tard, l’armée a annoncé que les forces terrestres avaient encerclé la ville méridionale de Khan Younis, la deuxième plus grande ville de Gaza. Il s’agit d’une avancée majeure, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure cela rapprocherait Israël de la défaite du Hamas ou de la libération des otages israéliens – deux objectifs de guerre centraux qui se sont révélés de plus en plus insaisissables – ni quel impact cela aurait sur les pourparlers de cessez-le-feu qui semblent être s’accélère.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a pleuré les soldats mais s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à la « victoire absolue » sur le Hamas. Mais les Israéliens sont de plus en plus divisés sur la question de savoir si une telle victoire est possible – et si elle est compatible avec le retour des otages. Lors des conflits précédents, le grand nombre de victimes ont poussé Israël à mettre fin à ses opérations militaires.

Un haut responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait proposé un cessez-le-feu de deux mois au cours duquel les otages seraient libérés en échange de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël et les principaux dirigeants du Hamas à Gaza seraient autorisés à s’installer dans d’autres pays.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à informer les médias et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que le Hamas avait rejeté la proposition et insisté sur le fait qu’aucun autre otage ne serait libéré jusqu’à ce qu’Israël mette fin à son offensive et se retire de Gaza. Le gouvernement israélien a refusé de commenter les négociations.

L’Égypte et le Qatar – qui ont négocié des accords passés entre Israël et le Hamas – élaboraient une proposition en plusieurs étapes pour tenter de combler les divergences, a déclaré le responsable. Les familles des otages ont appelé Israël à conclure un accord avec le Hamas, affirmant que le temps presse pour ramener leurs proches vivants chez eux.

Israël a lancé son offensive après que le Hamas a franchi la frontière le 7 octobre, tuant plus de 1 200 personnes et en enlevant quelque 250 autres. Plus de 100 personnes ont été libérées en novembre au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine.

L’offensive a causé de nombreuses morts et destructions, déplacé environ 85 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza et laissé un quart d’entre eux confrontés à la famine. Des groupes soutenus par l’Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen ont entre-temps attaqué des cibles américaines et israéliennes en soutien aux Palestiniens.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé lundi une nouvelle vague de frappes contre les rebelles Houthis du Yémen, qui ont pris pour cible le transport maritime international dans la mer Rouge. Le groupe libanais Hezbollah a déclaré avoir tiré des roquettes sur une installation militaire stratégique dans le nord d’Israël pour la deuxième fois ce mois-ci.

« L’UN DES JOURS LES PLUS DURS » POUR ISRAËL

Les réservistes israéliens préparaient des explosifs lundi pour démolir deux bâtiments dans le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de Gaza, lorsqu’un militant a tiré une grenade propulsée par roquette sur un char à proximité. L’explosion a déclenché les explosifs, provoquant l’effondrement des deux bâtiments de deux étages sur les soldats.

Au moins 217 soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre fin octobre, dont trois lors d’un autre événement lundi, selon l’armée.

Netanyahu a reconnu sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait de « l’un des jours les plus durs » de la guerre, mais s’est engagé à poursuivre l’offensive.

« Nous sommes au milieu d’une guerre plus que justifiée. Dans cette guerre, nous accomplissons de grandes réalisations, comme l’encerclement de Khan Younis, et il y a aussi de très lourdes pertes », a-t-il déclaré plus tard dans une déclaration vidéo.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi que les corps de 195 personnes tuées lors des frappes israéliennes avaient été transportés vers les hôpitaux au cours des 24 heures précédentes. Les hôpitaux ont également accueilli 354 blessés, précise le communiqué.

Ces morts portent le nombre de morts dans la bande de Gaza à 25 490 depuis le début de la guerre, a indiqué le ministère. 63.354 autres ont été blessés, ajoute le communiqué. Le décompte du ministère ne fait pas de différence entre les civils et les combattants.

VIEUX COMBATS À KHAN YOUNIS

Israël affirme avoir tué des milliers de militants et avoir largement vaincu le Hamas dans le nord de Gaza lors d’opérations qui ont provoqué une destruction généralisée de cette partie du territoire, y compris la ville de Gaza. Ces dernières semaines, l’offensive s’est concentrée sur Khan Younis et les camps de réfugiés du centre de Gaza, dont Maghazi, qui remontent à la guerre de 1948 entourant la création d’Israël.

L’armée a déclaré que ses forces avaient tué des dizaines de militants à Khan Younis ces derniers jours et avaient encerclé la ville, sans fournir de preuves. Il n’a pas été possible de confirmer ces affirmations de manière indépendante.

Raed al-Nems, porte-parole des services de secours du Croissant-Rouge palestinien, a déclaré qu’il y avait de violents combats autour de l’hôpital Al-Amal de la ville. Il a indiqué qu’un obus avait touché le quatrième étage, tuant une personne et en blessant dix autres. Les équipes médicales n’ont pas pu entrer ni sortir de l’hôpital, et une panne de communication à l’échelle du territoire a encore compliqué les efforts de secours, a-t-il expliqué.

Des milliers de personnes ont fui Khan Younis mardi, certaines à pied avec seulement ce qu’elles pouvaient emporter. Une épaisse fumée noire s’élevait au-dessus de la ville.

« Nous avons entendu des bombardements très intenses et nous n’avons pas pu dormir de la nuit parce que nous avions tellement peur », a déclaré Ibtisam Abu Jommaiza alors qu’elle quittait la ville.

Israël pense que les commandants du Hamas pourraient se cacher dans de vastes complexes de tunnels sous Khan Younis, la ville natale du plus haut dirigeant du groupe à Gaza, Yehya Sinwar, dont l’emplacement est inconnu. Les dirigeants du Hamas utiliseraient également des otages comme boucliers humains, ce qui compliquerait encore davantage les efforts de sauvetage.

PRESSION POUR UN CESSEZ-LE-FEU

Le nombre croissant de morts et la situation humanitaire désastreuse ont conduit à une pression internationale croissante sur Israël pour qu’il réduise son offensive et accepte la voie à suivre pour la création d’un État palestinien après la guerre. Les États-Unis, qui ont fourni une aide militaire cruciale à l’offensive, se sont joints à ces appels.

Mais Netanyahu, dont la popularité a chuté depuis le 7 octobre et dont la coalition gouvernementale est redevable aux partis d’extrême droite, a rejeté ces deux demandes.

Au lieu de cela, il a déclaré qu’Israël devra étendre ses opérations et éventuellement s’emparer du côté de Gaza de la frontière avec l’Égypte – une zone où des centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui d’autres régions sont entassés dans des abris débordants gérés par l’ONU et des camps de tentes tentaculaires. .

Cela a suscité une protestation de colère de la part du gouvernement égyptien, qui a rejeté les allégations israéliennes selon lesquelles le Hamas ferait passer clandestinement des armes à travers la frontière fortement gardée.

Diaa Rashwan, chef du Service d’information de l’État égyptien, a déclaré lundi que toute décision israélienne d’occuper la zone frontalière « entraînerait une menace sérieuse » pour les relations entre les deux pays, qui ont signé un traité de paix historique il y a plus de quatre décennies. L’Égypte est également profondément préoccupée par tout afflux potentiel de réfugiés palestiniens dans sa péninsule du Sinaï.

” Précédent

Nikki Haley promet de rester dans la course aux primaires alors que Trump cherche une victoire écrasante dans le New Hampshire



Suivant ”

Près de 80 ans après la Shoah, 245 000 survivants juifs sont encore en vie