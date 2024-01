21 soldats israéliens tués dans l’attaque la plus meurtrière contre l’armée depuis le début de l’offensive à Gaza

Les Israéliens se demandent de plus en plus s’il est possible d’atteindre ces objectifs de guerre.

À la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre, les Israéliens indignés ont mis de côté les divergences politiques latentes depuis longtemps et se sont ralliés à la guerre. Plus de 100 jours plus tard, les divisions réapparaissent et la colère grandit face à la conduite de la guerre par Netanyahu. Les familles des otages ont appelé Israël à conclure un accord avec le Hamas, affirmant que le temps presse pour ramener leurs proches vivants chez eux.

Un haut responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait proposé un cessez-le-feu de deux mois au cours duquel les otages seraient libérés en échange de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël et les principaux dirigeants du Hamas à Gaza seraient autorisés à s’installer dans d’autres pays.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à informer les médias et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que le Hamas avait rejeté la proposition et insisté sur le fait qu’aucun autre otage ne serait libéré jusqu’à ce qu’Israël mette fin à son offensive et se retire de Gaza. Le gouvernement israélien a refusé de commenter les négociations.

L’Égypte et le Qatar – qui ont négocié des accords passés entre Israël et le Hamas – élaboraient une proposition en plusieurs étapes pour tenter de combler les divergences, a déclaré le responsable.

Des réservistes israéliens préparaient des explosifs lundi pour démolir deux bâtiments à l’extérieur du camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de Gaza, près de la frontière israélienne, lorsqu’un militant a tiré une grenade propulsée par roquette sur un char à proximité. L’explosion a déclenché les explosifs, effondrant les deux bâtiments de deux étages sur les soldats.

Les médias israéliens ont déclaré que les troupes travaillaient à créer une zone tampon informelle d’environ un kilomètre de large le long de la frontière pour empêcher les militants d’attaquer les communautés israéliennes près de Gaza. Le porte-parole militaire Daniel Hagari a déclaré que la mission consistait à nettoyer les bâtiments afin de « créer les conditions » qui permettraient aux habitants du sud de rentrer chez eux.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils s’opposeraient à toute tentative d’Israël visant à réduire le territoire de Gaza.

Tout au long de la guerre, les troupes israéliennes ont eu recours à des détonations contrôlées pour détruire des structures qui, selon l’armée, cachent des tunnels du Hamas ou qui ont été utilisées par des militants comme positions de tir – une des raisons des destructions massives provoquées par l’offensive terrestre. Les explosions ont détruit des pâtés de maisons entiers, des complexes d’appartements, des bâtiments gouvernementaux et des universités, alimentant les craintes des Palestiniens que le territoire devienne invivable.

Au moins 217 soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre fin octobre, dont trois lors d’un autre événement lundi, selon l’armée.

Netanyahu a reconnu sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait de « l’un des jours les plus durs » de la guerre, mais s’est engagé à poursuivre l’offensive.

« Nous sommes au milieu d’une guerre plus que justifiée. Dans cette guerre, nous accomplissons de grandes réalisations, comme l’encerclement de Khan Younis, et il y a aussi de très lourdes pertes », a-t-il déclaré plus tard dans une déclaration vidéo.

Israël a lancé son offensive après que le Hamas a franchi la frontière le 7 octobre, tuant plus de 1 200 personnes et en enlevant quelque 250 autres. Plus de 100 personnes ont été libérées en novembre au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine.

L’offensive a provoqué de nombreuses morts et destructions, tuant au moins 25 490 personnes – en majorité des femmes et des enfants – et en blessant 63 354 autres, selon le ministère de la Santé de Gaza. Son décompte ne fait pas de différence entre les civils et les combattants. On estime que 85 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été chassés de leurs foyers dans une crise humanitaire qui a laissé un quart de la population confrontée à la famine.

« Alors que les combats font rage dans la ville voisine de Khan Younis, des témoins ont déclaré qu’au cours des derniers jours, des troupes et des chars israéliens étaient entrés dans certaines parties de Muwasi. Auparavant, l’armée avait demandé aux Palestiniens de se réfugier dans cette petite zone rurale de la côte méditerranéenne, affirmant qu’elle serait épargnée par les opérations militaires.

Lundi, les troupes ont pris d’assaut l’hôpital Al-Khair à l’intérieur de la zone et ont frappé l’université Al-Aqsa située à proximité, où se réfugiaient des personnes déplacées, selon les responsables de la santé.

Cette avancée a poussé les familles qui avaient fui vers la région après avoir combattu ailleurs à fuir une fois de plus, a déclaré un témoin, Aseel al-Muqayed. Une rue principale « était très encombrée de personnes déplacées, on pouvait difficilement trouver un endroit sans tente. Maintenant, la zone est presque vide », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait vu des chars stationnés à proximité.

Al-Muqayed, 21 ans, a déjà été déplacée à plusieurs reprises depuis que sa famille a été évacuée du nord de Gaza. Ils ont déménagé à plusieurs reprises, fuyant les bombardements – son jeune frère et un cousin ont été tués dans une frappe qui a touché l’un de leurs refuges – et ont finalement atterri à Khan Younis. Elle est arrivée à Muwasi il y a quelques jours, après avoir appris qu’il y avait de l’électricité pour recharger le téléphone de sa mère, et elle avait désormais peur de bouger.

“Depuis deux nuits, nous n’arrivons pas à dormir car les bruits des chars, des tirs et des explosions sont très proches”, a-t-elle déclaré.

À Khan Younis, de violents combats ont fait rage autour des deux principaux hôpitaux. Les bombardements ont touché le quatrième étage de l’hôpital Al-Amal, où un obus a touché le quatrième étage, tuant une personne et en blessant 10 autres, selon Raed al-Nems, porte-parole du service de secours du Croissant-Rouge palestinien qui gère l’établissement.

Les bombardements de lundi ont également touché une école de l’ONU dans la ville abritant des personnes déplacées, tuant au moins six personnes, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA.

L’offensive israélienne se concentre depuis des semaines sur Khan Younis et plusieurs camps de réfugiés urbains dans le centre de Gaza, après que l’armée a affirmé avoir largement vaincu le Hamas dans le nord.

Israël pense que les commandants du Hamas pourraient se cacher dans des tunnels sous Khan Younis, la ville natale du plus haut dirigeant du groupe à Gaza, Yehya Sinwar, dont l’emplacement est inconnu.

Le nombre croissant de morts et la situation humanitaire désastreuse ont conduit à une pression internationale croissante sur Israël pour qu’il réduise son offensive et accepte la voie à suivre pour la création d’un État palestinien après la guerre. Les États-Unis, qui ont fourni une aide militaire cruciale à l’offensive, se sont joints à ces appels.

Mais Netanyahu, dont la popularité a chuté depuis le 7 octobre et dont la coalition gouvernementale est redevable aux partis d’extrême droite, a rejeté ces deux demandes.

Au lieu de cela, il a déclaré qu’Israël devra étendre ses opérations et éventuellement s’emparer du côté de Gaza de la frontière avec l’Égypte – une zone où environ un million de Palestiniens sont entassés dans des abris débordants gérés par l’ONU et des camps de tentes tentaculaires.

Cela a suscité une protestation de colère de la part du gouvernement égyptien, qui a rejeté les allégations israéliennes selon lesquelles le Hamas ferait passer clandestinement des armes à travers la frontière fortement gardée.

Diaa Rashwan, chef du Service d’information de l’État égyptien, a déclaré lundi que toute décision israélienne d’occuper la zone frontalière « entraînerait une menace sérieuse » pour les relations entre les deux pays, qui ont signé un traité de paix historique il y a plus de quatre décennies. L’Égypte est également profondément préoccupée par tout afflux potentiel de réfugiés palestiniens dans sa péninsule du Sinaï.