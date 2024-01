21 soldats israéliens sont tués dans l’attaque la plus meurtrière contre l’armée depuis le début de la guerre

JERUSALEM (AP) — Vingt et un soldats ont été tués dans la bande de Gaza lors de l’attaque la plus meurtrière contre les forces israéliennes depuis le raid du Hamas du 7 octobre. a déclenché la guerrea déclaré l’armée mardi, un revers majeur qui pourrait s’ajouter aux appels croissants en faveur d’un cessez-le-feu.

premier ministre Benjamin Netanyahou Il a pleuré les soldats mais s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à la « victoire absolue » sur le Hamas. Il a également promis de restituer plus de 100 otages retenus captifs à Gaza. Mais les Israéliens sont de plus en plus divisés sur la question de s’il est possible de faire l’un ou l’autreet le grand nombre de victimes israéliennes ont poussé le gouvernement israélien à mettre fin aux opérations militaires passées.

Un haut responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait proposé un cessez-le-feu de deux mois au cours duquel les otages seraient libérés en échange de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël et les principaux dirigeants du Hamas à Gaza seraient autorisés à s’installer dans d’autres pays.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à informer les médias et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que le Hamas avait rejeté la proposition et insisté sur le fait qu’aucun autre otage ne serait libéré jusqu’à ce qu’Israël mette fin à son offensive et se retire de Gaza. Le gouvernement israélien a refusé de commenter les négociations.

Le responsable a déclaré que l’Égypte et le Qatar, qui ont négocié des accords passés entre Israël et le Hamas, élaboraient une proposition en plusieurs étapes pour tenter de combler les écarts.

Lundi, des réservistes israéliens préparaient des explosifs pour démolir deux bâtiments dans le centre de Gaza lorsqu’un militant a tiré une grenade propulsée par roquette sur un char à proximité. L’explosion a déclenché les explosifs, provoquant l’effondrement des deux bâtiments de deux étages sur les soldats à l’intérieur.

Netanyahu a reconnu qu’il s’agissait de « l’un des jours les plus difficiles » depuis le début de la guerre et a déclaré que l’armée ouvrirait une enquête. “Au nom de nos héros et pour nos propres vies, nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à la victoire absolue”, a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Familles des otages et nombre de leurs partisans ont appelé Israël à parvenir à un accord de cessez-le-feu, affirmant que le temps presse pour ramener les otages vivants chez eux. Lundi, des dizaines de proches des otages ont pris d’assaut une réunion d’une commission parlementaire, exigeant un accord pour obtenir la libération de leurs proches.

Israël a lancé son offensive après que le Hamas a franchi la frontière le 7 octobre, tuant plus de 1 200 personnes et en enlevant quelque 250 autres. Plus de 100 personnes ont été libérées en novembre en échange d’un cessez-le-feu d’une semaine et la libération de 240 Palestiniens emprisonnés par Israël.

L’offensive a provoqué des destructions généralisées, déplacé environ 85 % de la population de Gaza et fait plus de 25 000 morts Palestiniens, selon les responsables de la santé du territoire contrôlé par le Hamas. Les Nations Unies et les agences humanitaires internationales affirment que les combats ont provoqué un désastre humanitaire, touchant un quart des 2,3 millions d’habitants de Gaza. face à la famine.

La guerre a exacerbé les tensions régionales, avec des groupes soutenus par l’Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen attaquant des cibles américaines et israéliennes pour soutenir les Palestiniens. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé une autre vague de grèves Lundi contre les rebelles Houthis au Yémen, qui ont pris pour cible le transport maritime international dans la mer Rouge dans ce qu’ils présentent comme un blocus d’Israël.

COMBATS MORTELS AU CENTRE ET AU SUD

Le Hamas aurait subi de lourdes pertes, mais il a continué à opposer une vive résistance face aux l’une des offensives aériennes et terrestres les plus meurtrières dans l’histoire récente. Les militants combattent toujours les forces israéliennes sur tout le territoire et lancent des roquettes sur Israël.

L’attaque qui a coûté la vie aux soldats s’est produite à environ 600 mètres de la frontière à Maghazi, l’un des trois camps de réfugiés construits dans le centre de Gaza, remontant à la guerre de 1948 entourant la création d’Israël.

Les opérations terrestres se sont concentrées sur les camps, ainsi que sur la ville méridionale de Khan Younis, après qu’Israël a affirmé avoir largement vaincu le Hamas dans le nord de Gaza en 2017. opérations qui ont provoqué des destructions massives vers cette partie du territoire, y compris la ville de Gaza.

Des dizaines de Palestiniens ont été tués lundi dans de violents combats à Khan Younis, où les gens ont creusé des tombes dans la cour de l’hôpital Nasser de la ville tandis que le personnel luttait pour soigner le grand nombre de blessés, dont des enfants.

Les réseaux Internet et téléphoniques de Gaza se sont à nouveau effondrés lundi pour la dixième fois pendant la guerre, posant un autre défi aux premiers intervenants et rendant impossible pour les gens d’atteindre leurs proches dans différentes parties du territoire.

Israël pense que des commandants du Hamas pourraient s’y cacher vastes complexes de tunnels sous Khan Younis, la ville natale des membres du groupe le plus haut dirigeant de Gaza, Yehya Sinwar, dont l’emplacement est inconnu. Les dirigeants du Hamas utiliseraient également des otages comme boucliers humains, ce qui compliquerait encore davantage les efforts de sauvetage.

PRESSION POUR UN CESSEZ-LE-FEU

Le nombre croissant de morts et la situation humanitaire désastreuse ont conduit à une pression internationale croissante sur Israël pour qu’il réduise son offensive et accepte la voie à suivre pour la création d’un État palestinien après la guerre. Les États-Unis, qui ont a fourni une aide militaire cruciale pour l’offensives’est joint à ces appels.

Mais Netanyahu, dont la popularité a chuté depuis le 7 octobre et dont la coalition gouvernementale est redevable aux partis d’extrême droite, a rejeté ces deux demandes.

Au lieu de cela, il a déclaré qu’Israël devra étendre ses opérations et éventuellement s’emparer du côté de Gaza de la frontière avec l’Égypte, où des centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui d’autres régions sont entassés dans des abris débordants gérés par l’ONU et dans des camps de tentes tentaculaires.

Cela a suscité une protestation de colère de la part du gouvernement égyptien, qui a rejeté les allégations israéliennes selon lesquelles le Hamas ferait passer clandestinement des armes à travers la frontière fortement gardée.

Diaa Rashwan, chef du Service d’information de l’État égyptien, a déclaré lundi que toute décision israélienne d’occuper la zone frontalière « entraînerait une menace sérieuse » pour les relations entre les deux pays, qui ont signé un traité de paix historique il y a plus de quatre décennies. L’Égypte est également profondément préoccupée par tout afflux potentiel de réfugiés palestiniens dans sa péninsule du Sinaï.

Rashwan a déclaré que l’Égypte contrôlait totalement la frontière après avoir pris un certain nombre de mesures ces dernières années, notamment la création d’une zone tampon de 5 kilomètres (3 milles) et la construction de barrières en surface et en sous-sol.

L’Égypte « est capable de défendre ses intérêts et sa souveraineté sur son territoire et ses frontières, et ne l’hypothéquera pas entre les mains d’un groupe de dirigeants israéliens extrémistes qui cherchent à entraîner la région dans un état de conflit et d’instabilité », a déclaré Rashwan.

Jobain a rapporté de Rafah, dans la bande de Gaza. Les rédacteurs d’Associated Press Samy Magdy au Caire et Melanie Lidman à Jérusalem ont contribué à ce rapport.