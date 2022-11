21 Savage se souvient du décollage, dit qu’il était “hors du chemin”

21 Savage rejoint DJ Akademiks sur Off The Record et se souvient de son regretté pair Takeoff comme “non conflictuel” et “à l’écart”.

21 Savage a été occupé à travailler sur la sortie Sa perte, son album commun avec Drake, et faisant le faux déploiement traditionnel. Pour quelqu’un qui fait rarement des interviews, une fois qu’il s’assoit pour parler, il donne beaucoup de perspicacité. Cette fois-ci, DJ Akademiks a pu marquer une autre interview approfondie avec 21 Savage et pendant l’interview, les deux n’ont pas pu s’empêcher de discuter du récent décès de Takeoff, le troisième membre du groupe de rap Migos. Cela a promu 21 pour révéler que lui et Drake ont presque repoussé leur album commun avant de décider de le sortir pour apporter de la joie aux auditeurs pendant une période triste.

21 Savage se souvient du décollage, dit qu’il était “toujours le même”, “calme” et “hors du chemin”

L’épisode exclusif Spotify de Off The Record voit 21 Savage décomposer le personnage de Takeoff. Le personnage est quelque chose qui a fait écho après le décès de Takeoff, tout le monde ayant le même point de vue.

« Takeoff le type de n *** a comme si je voyais Takeoff se disputer avec an *** a, je connais mal l’autre n *** a », a révélé Savage. «Comme automatiquement. C’est un homme, ce n’est pas une salope, c’est juste qu’il n’est pas agressif. Lui dans son monde. Il veut faire ce qu’il fait. « Il n’est pas vraiment gênant, dans le mix pour de vrai. Il vient toujours dans son propre monde. Il est vraiment calme pour de vrai à moins qu’il ne vous connaisse. Il est drôle comme l’enfer, mais s’il sait que vous tapez sh * t. Je n’ai jamais vu ce mec fou, avoir une attitude. Je ne l’ai jamais vu hors de caractère. Il a toujours exactement la même manière chaque fois que je le vois. Il vous sourira, vous dapera. Occupe-toi de ses affaires mon frère.

Tout le monde se souvient du rappeur comme quelqu’un qui était libre de drame et à la maison, sauf si cela impliquait du travail. Comme indiqué précédemment, le décollage sera inhumé ce vendredi à la State Farm Arena d’Atlanta.