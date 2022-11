21 Savage se connecte avec Nas pour “ONE MIC ONE GUN”

Plus tôt ce mois-ci, 21 Savage a suscité l’indignation des anciens du hip-hop lorsque les commentaires d’une salle du Clubhouse ont été sortis de leur contexte. Une salle de club appelée “Est-ce que Nas est le plus grand rappeur ou quoi?” était lié à un drame en sortir. 21 Savage a rejoint la salle et a demandé ce que les autres personnes dans la salle essayaient de dire.

“Qu’est-ce que vous dites, pertinent cependant?” dit Sauvage. « Je ne pense pas qu’il soit pertinent. J’ai juste l’impression qu’il a des fans.

En un temps record, les fans ont affirmé que 21 Savage se sentait parce qu’il avait sorti un album de collaboration avec Drake. En bref, Savage essayait de dire que Nas était un acte hérité et s’est adressé à Twitter pour défendre ses commentaires.

21 Savage se connecte avec Nas et Hit-Boy pour “ONE MIC ONE GUN” après le fiasco du Clubhouse

Après des semaines de vrai hip-hop, Twitter a été sous le choc des commentaires de 21 Savage et l’a appelé à l’arrêter, un rebondissement massif s’est produit.

21 a annoncé “One Mic One Gun” avec Nas et le producteur Hit-Boy. Le disque est comme un gros joker dans le schéma de toute la dispute entre les fans des deux artistes.

Après la sortie de la chanson, les fans mécontents de 21 ont même dû revenir sur leurs commentaires et admettre qu’il aurait peut-être surpassé Nas sur la piste.

Après tout cela, vous pouvez décider par vous-même après avoir écouté ci-dessous.