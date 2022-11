21 Savage se connecte avec Nas pour “One Mic, One Gun”

Après avoir fait des commentaires remettant en question la pertinence d’un collègue rappeur, 21 Savage aurait peut-être abandonné le Big Joker avec l’aide de la légende de Queensbridge en question.

Plus tôt ce mois-ci, 21 a suscité l’indignation des anciens du hip-hop suite à des commentaires qu’il a faits sur Clubhouse. Une salle de chat sur l’application audible sociale a émergé appelée “Est-ce que Nas est le plus grand rappeur ou quoi?” et 21 ont rejoint la salle et ont posé plusieurs questions.

“Qu’est-ce que vous dites, pertinent cependant?” dit Sauvage. “Je n’ai pas l’impression qu’il est [Nas] pertinent. Il a juste une base de fans fidèles. Il a juste une base de fans fidèles et il fait toujours de la bonne musique.

En un temps record, les fans ont affirmé que 21 Savage se sentait parce qu’il avait sorti un album de collaboration avec Drake. Savage essayait apparemment de parler de l’héritage de Nas, et il s’est adressé à Twitter pour défendre ses commentaires.

21 Savage se connecte avec Nas et Hit-Boy pour “One Mic, One Gun” après le fiasco du Clubhouse

Après des semaines de têtes Hip-Hop faisant exploser 21 Savage et ses commentaires sur Nas, un rebondissement massif s’est produit.

21 a annoncé qu’il sortait le morceau “One Mic, One Gun” avec Nas produit par Hit-Boy.

Après la sortie de la chanson, certains fans contrariés par 21 sont revenus sur leurs commentaires et ont admis que le rappeur ATL aurait peut-être surpassé Nas sur la piste.

Décidez par vous-même en écoutant Nas avec “One Mic, One Gun” de 21 Savage ci-dessous.