21 Savage dit que Nas n’est «pas pertinent»

Vendredi, la légende du hip-hop Nas a sorti le troisième volet de son La maladie du roi série, qui a suscité un débat au Clubhouse sur la question de savoir si les rappeurs des années 90 peuvent encore être considérés comme pertinents aujourd’hui.

C’était une discussion que le rappeur 21 Savage aurait dû s’asseoir, mais hélas, il ne l’a pas fait, et les médias sociaux (et tous ceux qui ont du bon sens) pense “On BS” du rappeur.

“En réalité, nous devons arrêter de traiter la musique comme si elle devait être disséquée”, a déclaré Sauvage sur l’application avant qu’un animateur ne demande si certains rappeurs des années 90 étaient encore “chauds ou pas”.

“Même quand on écoute de la musique, on ne l’écoute que parce qu’on l’aime et qu’elle nous met de bonne humeur. C’est tout pour ça. Les négros disent tout ce discours sur la longévité, nommez quelqu’un de l’époque qui peut sortir un album maintenant?

Plusieurs noms de rappeurs toujours d’actualité sont apparus dans la discussion, dont Jay Z [of course]E-40 et Trop court.