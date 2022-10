21 Savage célèbre son 30e anniversaire avec une fête sur le thème de Freaknik

VÉLO FREAKNIK

Rappeur lauréat d’un Grammy/amateur de soirées à thème 21 Sauvage a célébré son 30e anniversaire avec sa fête annuelle Freaknik qui a fait ressortir Canard, Latte, Lizzo, Lakeyah, Métro en plein essor, Teyana Taylor, Jacob Lattimore, Mèche Nardoet bien d’autres dans le métro d’Atlanta.

Sponsorisé par Amazon Music et produit par MusicBusinessPolitics, l’événement étoilé mettait en vedette des artistes invités DJ Montai, Pasteur Troie, Plage Poncho, DJ Kizzy Rock, 69 Boyz, Kilo Ali, Oncle Lucet Marc B.. qui a de gros bottillons qui butinent toute la nuit.

Oh oui, toutes les formes et tailles de viande de butin ont été rebondies !

Avec des chemises éclaboussées de graffitis, des denims aux couleurs croisées et des classiques intemporels de la p-pop, la fête animée a ramené ce vieux sentiment d’Atlanta trois décennies après que Freaknik est devenu un phénomène culturel emblématique dans le sud.

Regardez TOUTES les sélections et le récapitulatif vidéo ci-dessous :

La fête de la barre a servi de prélude à l’album conjoint surprise de 21 Savage et Drake Sa perte qui tombe le vendredi 28 octobre.

La date et le titre ont été révélés pour la première fois dans le nouveau clip de “Jimmy Cooks”, la plus récente collaboration du duo sur l’album de Drake. Honnêtement, ça ne fait rien.

Lorsque Drake a annoncé pour la première fois que le clip “Jimmy Cooks” sortirait le jour du 30e anniversaire de 21, les fans ont immédiatement commencé à spéculer en ligne sur le fait qu’un album commun était en préparation.

Drake a également surpris les supporters mercredi lorsqu’il est apparu à l’improviste lors d’un concert de 21 Savage dans sa ville natale d’Atlanta.

Au fil des ans, Drake et 21 ont travaillé ensemble à plusieurs reprises, se réunissant pour des morceaux bien-aimés comme “Knife Talk”, de Drake’s Amant certifié, et “M. Right Now” de 21 et de l’album de Metro Boomin Mode sauvage II. Ils ont également collaboré sur les chansons “Sneakin” et “Issa”.