Après avoir lutté pendant des années, 21 Savage a officiellement obtenu la citoyenneté américaine et la possibilité de voyager à l’étranger.

Pendant le week-end du Super Bowl en 2019, le rappeur d’Atlanta She’yaa Bin Abraham-Joseph, mieux connu sous le nom de 21 Savage, a été arrêté par l’immigration. Ils ont allégué qu’il venait du Royaume-Uni et se trouvait illégalement aux États-Unis. Bien sûr, nous nous souvenons tous de la réaction immédiate avec des mèmes et des blagues, mais la situation n’était pas amusante.

Pendant près de quatre ans, Savage s’est battu pour obtenir la citoyenneté et cela est finalement arrivé selon Complexe.

« She’yaa Bin Abraham-Joseph a suivi toutes les lois applicables sur l’immigration depuis sa détention initiale par l’ICE. Sa procédure devant le tribunal de l’immigration est désormais terminée et il est un résident légal des États-Unis avec la liberté de voyager à l’étranger », a déclaré vendredi l’avocat de Savage, Charles Kuck, dans un communiqué.

21 a confirmé la nouvelle en publiant une vidéo émouvante sur Instagram déclarant qu’il « rentrait chez lui » au Royaume-Uni. Cela a pris du temps et les fans britanniques vont sûrement se régaler quand il atterrira.

Comme tout le monde, Savage avait hâte de faire un voyage à l’étranger et a surpris ses fans lors de la dernière étape de sa tournée avec Drake. Après avoir annoncé à la foule que Savage ne pourrait pas venir et fait venir J. Cole, Drake a surpris la foule avec une intro épique pour 21.

Même avec le statut et le succès, il fallait encore des années pour que 21 ans deviennent citoyens américains. Il semble désormais prêt à rattraper le temps perdu et à prendre la route au plus vite.