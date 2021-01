Heureusement, 2020 n’est plus, alors alors que nous accueillons 2021, commençons les nouvelles années folles avec l’optimisme dont nous aurons besoin pour nous voir au cours des prochains mois, en attendant avec impatience les 21 choses amusantes que nous devons attendre. … bien croisé les doigts.

1. Elle a menacé un album de batterie et de basse, et après l’année dernière, même cela pourrait être le bienvenu pour un plaisir bien mérité. Un nouvel album d’Adele arrive en 2021 – et après la séparation de son mariage, il est prêt à être chargé de ballades.

2. Daniel Craig peut enfin dire au revoir à James Bond, cinq ans après avoir quitté la franchise pour la première fois, lorsque No Time To Die sort en avril. Qui sera le prochain 007?







3. Mère de Dieu! Malgré le blocage du tournage, il y a une nouvelle série de Line of Duty!

4. Glastonbury 2021 … peut-être? Il pourrait être repoussé à septembre au lieu de juin, il pourrait même être repoussé à l’année prochaine. Mais finalement, ils réserveront les goûts de Macca, Taylor Swift et Kendrick Lamar, et nous viendrons.

5. Duran Duran et Pearl Jam devraient faire la une des concerts de l’heure d’été britannique à Hyde Park en juillet, toutes choses le permettent …







6. Et Duran Duran se rendra également au Festival de l’île de Wight, aux côtés de Lionel Richie et Lewis Capaldi en juin. Hourra!

7. Pour être honnête, même une fête de village sera la bienvenue cet été. N’importe quel grand événement extérieur amusant fera l’affaire. Espérons que le temps soit aussi glorieux que l’an dernier.

8. Le Big Breakfast revient! Channel 4 diffusera une émission spéciale unique animée par le comique Mo Gilligan pour le Black Takeover Day du diffuseur.







9. La réunion très discutée des Amis devrait enfin avoir lieu cette année pour marquer tardivement leur 25e anniversaire. Ils font une pause depuis 17 ans.

10. Ed Sheeran reviendra-t-il? Il a pris un an de congé pendant que sa femme Cherry accueillait leur fille Lyra Antarctica en septembre et est revenu avec un single surprise unique en décembre. D’autres pourraient suivre.

11. Lorsque les théâtres rouvriront, espérons-le, et que tout ce dont nous avons à nous soucier, c’est le débat bruyant sur les repas qui a fait rage dans des temps plus heureux, Whoopi Goldberg joue dans le Sister Act: The Musical du West End.







12. Frozen: The Musical, devrait arriver en avril avec Samantha Barks – où le chant du public couvrira toute morsure controversée.

13. Et Pretty Woman: The Musical devrait enfin être diffusé dans le West End, après une ouverture malheureuse en mars de l’année dernière.

14. Une direction pour réformer? Les bookmakers Ladbrokes ont toutes les chances de le faire.







15. Pendant ce temps, Coral a Oasis à 2/1 pour une réunion. Cela pourrait prendre plus qu’une pandémie pour l’un ou l’autre …

16. Mission Impossible 7. Il vaut la peine de regarder si juste pour voir si tout le monde était socialement distancé, et comprendre pourquoi Tom Cruise a été surpris en train de crier sur le plateau.

17. Les concerts réels seront de retour à partir d’avril … encore une fois, espérons-le! Genesis est sur le point de tourner, après que Phil Collins aura 70 ans en janvier, et Little Mix a pris la route sans son compagnon de groupe parti Jesy Nelson.







18. Si elle ne vous comprend pas, rien de mal ne le fera: Emma Stone joue Cruella de Vil dans une adaptation sur grand écran en mai.

19. Et vous et votre ailier pourriez enfin être admis au cinéma ensemble d’ici juillet pour Top Gun.

20. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 doivent avoir lieu cet été …

21 … comme le Concours Eurovision de la chanson de l’année dernière à Rotterdam. Ce devrait être un été inoubliable – pour toutes les bonnes raisons.