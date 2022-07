21 personnes meurent et 30 malades en Inde après avoir bu de l’alcool fortifié

AHMEDABAD, Inde – Au moins 21 personnes sont mortes et 30 autres sont tombées malades après avoir bu de l’alcool altéré dans l’ouest de l’Inde, ont annoncé mardi des responsables.

Un haut responsable du gouvernement, Mukesh Parmar, a déclaré que les décès étaient survenus dans les districts d’Ahmedabad et de Botad, dans l’État du Gujarat, où la fabrication, la vente et la consommation d’alcool sont interdites. On ne savait pas immédiatement quel produit chimique avait été utilisé pour modifier la liqueur.