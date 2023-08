21 personnes arrêtées à Chypre après une tentative de Chypriotes grecs d’attaquer des migrants syriens

Les autorités chypriotes ont arrêté deux douzaines de personnes à la suite des violences qui ont éclaté entre les migrants grecs et syriens du pays.

La police chypriote a déployé des gaz lacrymogènes et un canon à eau lorsque les Chypriotes grecs ont tenté d’attaquer les Syriens.

Des manifestations parallèles entre les deux groupes ethniques ont éclaté dans plusieurs régions de Chypre.

La police chypriote a déclaré avoir arrêté 21 personnes et utilisé des gaz lacrymogènes et un canon à eau après qu’un groupe de Chypriotes grecs portant des cagoules et brandissant des chauves-souris ont tenté d’attaquer des manifestants syriens dans un petit village qui a été un foyer de tensions entre les habitants et les migrants.

La police a déclaré mardi que des manifestations parallèles organisées lundi soir par quelque 250 Syriens et un nombre égal de Chypriotes grecs dans le village de Chloraka, au sud-ouest de l’île, ont dégénéré en violences, alors qu’un plus petit nombre de manifestants des deux groupes ont commencé à incendier des poubelles et à incendier un bâtiment. clôture.

Les agents de l’escouade anti-émeute ont réussi à maintenir les deux groupes séparés, tandis qu’un officier a été brûlé au deuxième degré à la main par un cocktail Molotov lancé par les émeutiers.

Le porte-parole de la police, Christos Andreou, a déclaré mardi à la chaîne de télévision publique CyBC que les affrontements ont commencé lorsque des Chypriotes grecs ont tenté d’agresser les migrants. Il a indiqué que neuf Chypriotes grecs et une douzaine de migrants avaient été arrêtés.

Ils font face à des accusations, notamment de possession d’armes et d’incitation à la violence.

Les affrontements de lundi soir font suite aux violences de la veille, lorsque deux migrants et un Chypriote grec ont été arrêtés après que des centaines d’habitants de Chlorakas ont manifesté pour protester contre ce qu’ils ont qualifié de « ghettoïsation » de leur village en raison de l’arrivée d’un grand nombre de migrants là-bas ces dernières années. .

Andreou a déclaré que la manifestation est devenue violente lorsque de petits groupes de manifestants se sont déchaînés dans le village, aurait attaqué un migrant, endommagé un restaurant appartenant à des migrants et renversé une voiture.

Ce qui a apparemment déclenché la manifestation de dimanche a été une opération de police dans un complexe d’appartements abandonnés à Chlorakas pour expulser des dizaines de migrants qui y vivaient illégalement. La police a effectué plusieurs descentes de ce type dans le village au cours des trois dernières années à la suite d’une décision de justice interdisant l’installation d’autres demandeurs d’asile et de personnes bénéficiant d’une protection internationale.

Les migrants ont ensuite organisé leur propre protestation le lendemain contre ce qu’ils ont qualifié de traitement injuste de la part des autorités et de la population locale et contre les dommages causés à leurs biens. La ministre de la Justice Anna Koukkides-Procopiou et le chef de la police Stelios Papatheodorou étaient sur place pour rencontrer une délégation de migrants afin d’entendre leurs doléances dans le but de désamorcer les tensions.

Andreou a déclaré à la chaîne de télévision privée Sigma qu’un Syrien arrêté faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument tenté d’inciter d’autres personnes à la violence via les médias sociaux.

Le président chypriote Nikos Christodoulides a fermement condamné ces incidents, déclarant aux journalistes que la violence ne résout rien et ne fait qu’engendrer davantage de violence.

Christodoulides a déclaré qu’il avait chargé le chef de la police et le ministre de la Justice de s’entretenir avec les autorités municipales de Chloraka et les migrants syriens pour « assurer l’ordre public », car « le sentiment de sécurité de la population n’est pas négociable ».

Dans le même temps, il a tenté d’apaiser les inquiétudes des habitants de Chlorakas, affirmant que la gestion du grand nombre de migrants arrivant à Chypre reste une priorité absolue pour son gouvernement, soulignant les mesures déjà adoptées qui ont permis de réduire de moitié les arrivées et les demandes d’asile. .

« En tant que membre des Nations Unies et de l’Union européenne, la République de Chypre est prête à respecter ses obligations internationales mais fera preuve d’une tolérance zéro envers quiconque profite de la situation et présente notre pays comme une destination attractive » pour l’immigration illégale, a déclaré Christodoulides.