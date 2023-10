21 participants au barbecue participent au Smoketoberfest d’Ottawa – Shaw Local

Il y avait 21 participants samedi au deuxième Smoketoberfest annuel d’Ottawa.

E Squared Barbecue, de Dixon, a été nommé grand champion, obtenant le meilleur classement général dans les catégories porc effiloché, côtes de porc et poulet. Thick N’ Nasty Barbecue a remporté le prix du public, qui a été voté par le public.

Les autres gagnants des catégories incluent : Six Pack Barbecue dans la catégorie porc effiloché, E Squared dans la catégorie côtes de porc et Six Pack Barbecue dans la catégorie poulet.

L’événement s’est déroulé dans le bloc Jordan, avec un rôti de cochon ouvert au public, ainsi qu’un tournoi de poufs et de lancer de haches.

Les participants au barbecue préparent leurs inscriptions le samedi 7 octobre 2023, lors du Smoketoberfest au bloc Jordan à Ottawa. (Derek Barichello)