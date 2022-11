21 novembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Morris Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine.

JK est un shorthair domestique de 6 mois. Elle est énergique, aimante et indépendante. JK est très gentil et salue immédiatement les gens. Pour plus d’informations sur JK, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Magnus est un domestique de 2 ans aux cheveux longs. Il est joueur, extraverti et affectueux. Magnus aime jouer avec ses jouets et grimper. Il ferait un excellent ajout à n’importe quelle famille. Pour plus d’informations sur Magnus, contactez Forepaws à megan@forepawspets.com. Visitez https://www.forepawspets.com/. (Maribeth Wilson)

Mace est un shorthair domestique de 6 mois. Il est sympathique, curieux et affectueux. Mace s’entend facilement avec les autres animaux et les enfants. Il aime donner des câlins pour montrer son appréciation pour l’attention. Pour plus d’informations sur Mace, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Brambles est un poil court domestique de 6 mois. Elle est gentille, douce et timide. Ronces aime l’attention et aime se blottir. Pour plus d’informations sur Brambles, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Swayze est un shorthair domestique de 6 mois. Elle est douce, calme et loyale. Swayze apprécie son temps seul et aime se détendre dans son lit. Elle cherche sa maison pour toujours. Pour plus d’informations sur Swayze, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou composez le 815-448-2510.