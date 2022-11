21 novembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Dusty est un grand mélange de berger adulte affectueux avec un cœur d’or. Il aura besoin d’une famille qui puisse lui donner de l’entraînement et de l’amour. Dusty a vécu au refuge pendant un certain temps et est surstimulé par la vie du refuge. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Dusty est un grand mélange de berger adulte affectueux avec un cœur d’or. Il aura besoin d’une famille qui puisse lui donner de l’entraînement et de l’amour. Dusty a vécu au refuge pendant un certain temps et est surstimulé par la vie du refuge. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Cedar est une jeune chatte domestique à poil court qui a été abandonnée au refuge et qui a besoin d’un foyer aimant et permanent. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Cedar est une jeune chatte domestique à poil court qui a été abandonnée au refuge et qui a besoin d’un foyer aimant et permanent. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Barney est un grand mélange de laboratoire de 3 ans. Son adoptant a développé des problèmes médicaux, alors Barney a besoin d’une nouvelle maison. Il aime être près des gens, aime les jouets et les promenades en voiture et aime les câlins. Barney est un bon mélange d’actif et de détendu. Il est intelligent et désireux de plaire. Il aura besoin d’une introduction lente aux autres chiens. Pour rencontrer Barney, envoyez un e-mail à Dogadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Barney est un grand mélange de laboratoire de 3 ans. Son adoptant a développé des problèmes médicaux, alors Barney a besoin d’une nouvelle maison. Il aime être près des gens, aime les jouets et les promenades en voiture et aime les câlins. Barney est un bon mélange d’actif et de détendu. Il est intelligent et désireux de plaire. Il aura besoin d’une introduction lente aux autres chiens. Pour rencontrer Barney, envoyez un e-mail à Dogadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Slimer est un shorthair domestique de 6 ans. Son propriétaire a eu un accident vasculaire cérébral, donc Slimer a besoin d’une nouvelle maison. Il est doux, amical, interactif et curieux. Il s’entend avec tout le monde, y compris les autres chats et chiens. Il aime les animaux de compagnie et l’attention et est facile à tenir et à câliner. Pour rencontrer Slimer, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org pour toute question ou pour le rencontrer. Visite nawsus.org.