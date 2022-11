21 nouvelles tombes découvertes à la recherche des victimes du massacre de Tulsa

La recherche des restes des victimes du massacre de Tulsa Race en 1921 a permis de découvrir 21 tombes supplémentaires dans le cimetière d’Oaklawn de la ville, ont déclaré des responsables.

Dix-sept tombes de taille adulte ont été localisées vendredi et samedi, a déclaré lundi l’archéologue de l’État de l’Oklahoma, Kary Stackelbeck. De plus, la ville a annoncé mardi que quatre tombes, deux pour adultes et deux pour enfants, avaient été découvertes.

Les cercueils, puis les restes, seront examinés pour voir s’ils correspondent aux rapports de 1921 selon lesquels les victimes étaient des hommes enterrés dans des cercueils simples.

“Cela va faire partie de notre processus de discrimination de ceux avec lesquels nous allons procéder en termes d’exhumation de ces individus et de ceux que nous allons réellement laisser en place”, a déclaré Stackelbeck dans une déclaration vidéo.

Les travaux, à la main, étaient toujours en cours, et les types de cercueils et le sexe des victimes n’ont pas été déterminés, selon le communiqué de la ville.

Les restes seront enterrés, au moins temporairement, à Oaklawn, où une précédente inhumation a été fermée au public, suscitant les protestations d’environ deux douzaines de personnes qui ont déclaré être des descendants de victimes du massacre et auraient dû être autorisées à y assister.

Une foule blanche violente a ciblé les Noirs pendant le massacre, au cours duquel plus de 1 000 maisons ont été incendiées, des centaines ont été pillées et un quartier d’affaires prospère connu sous le nom de Black Wall Street a été détruit. Les historiens ont estimé le nombre de morts entre 75 et 300.

Une recherche des tombes des victimes du massacre a commencé en 2020 et a repris l’année dernière avec près de trois douzaines de cercueils récupérés.

Quatorze ensembles de restes ont été envoyés pour des tests, et deux avaient suffisamment d’ADN pour commencer le séquençage et commencer à développer un profil généalogique.

La recherche actuelle comprend la réexhumation des 12 autres restes dans le but de collecter plus d’ADN utilisable dans le but de les identifier.

Le massacre a anéanti la richesse générationnelle et les victimes n’ont jamais été indemnisées, mais un procès en cours demande des réparations pour les trois survivants connus restants. Ils ont maintenant plus de 100 ans.

Ken Miller, l’Associated Press