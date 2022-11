21 morts dans un incendie rapide à Gaza dans le quartier de Jabaliya

Le ministère de l’Intérieur de Gaza a déclaré que l’essence stockée à l’intérieur de l’appartement où les victimes faisaient la fête avait alimenté l’incendie et le nombre élevé de morts. Une enquête était en cours sur la cause de l’incendie.

JÉRUSALEM – Une réunion de famille festive dans la bande de Gaza célébrant un anniversaire et une remise de diplôme est devenue mortelle jeudi soir, lorsqu’un incendie s’est déclaré et a englouti un immeuble à plusieurs étages, tuant les 21 personnes présentes à la fête, a déclaré un responsable.

Un voisin de longue date de la famille, Husam Ali, 30 ans, a déclaré qu’il rentrait chez lui lorsqu’il a vu des flammes sortir d’une fenêtre et a entendu des cris. Lui et d’autres voisins ont tenté d’entrer dans l’immeuble, mais la porte d’entrée en métal était verrouillée, a-t-il déclaré.

À l’aide d’un outil en métal, ils ont cogné contre la porte pendant près de 30 minutes jusqu’à ce qu’ils pénètrent et courent jusqu’au troisième étage. Là, a déclaré M. Ali, ils ont trouvé une autre porte verrouillée et ont passé encore 30 minutes à forcer. Mais la chaleur du feu était trop intense et ils ont couru dehors et ont attendu les pompiers, a-t-il dit.

Une fois à l’extérieur, a déclaré M. Ali, il a vu une femme et deux enfants sur le sol où l’incendie s’est déclaré, se tenant à des barres de métal recouvrant une fenêtre du bâtiment en feu. Les barreaux métalliques au-dessus des fenêtres sont courants dans tout Gaza comme mesure de sécurité pour empêcher les enfants de tomber.

Un habitant du quartier âgé de 18 ans a déclaré que la femme tenait un téléphone portable dans une main et criait à plusieurs reprises : « Sauvez-nous ! Sauvez-nous!”

Alors que l’incendie s’intensifiait, la femme et les enfants ont perdu leur emprise sur les barreaux et ont disparu de la vue, a déclaré l’adolescent. Étudiant à l’université, il a refusé de donner son nom parce qu’il quittait bientôt Gaza et ne voulait pas d’ennuis à la frontière.

M. Ali a déclaré qu’une fois le feu éteint, il est retourné dans le bâtiment et a vu des enfants allongés sous les fenêtres et des gens entassés les uns sur les autres.

Dans un communiqué publié par la famille Abu Raya, les proches des morts ont déclaré avoir reçu la nouvelle “avec beaucoup de tristesse et de chagrin”.

“Nous apprécions hautement le grand état de sympathie exprimé par notre honorable peuple palestinien dès le premier instant de la tragédie, alors que notre peuple tentait d’aider à éteindre l’incendie qui s’était déclaré dans la maison, et que les équipes de la défense civile travaillaient très dur pour éteindre le feu malgré la faiblesse des capacités », indique le communiqué.