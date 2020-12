Vingt et un étudiants et membres du personnel de collèges, dont l’UNC et Duke, ont été arrêtés dans ce que la police appelle une opération de drogue à grande échelle à travers laquelle ils auraient colporté des « milliers de livres » de marijuana, de cocaïne et d’autres drogues.

Une liste complète des fraternités prétendument impliquées n’a pas encore été publiée, mais elle comprend des chapitres UNC des fraternités Phi Gamma Delta, Kappa Sigma et Beta Theta Pi.

Le trafic de drogue présumé a eu lieu entre 2017 et 2020.

Certaines des premières arrestations ont eu lieu en juillet de cette année et les autorités affirment qu’elles s’efforcent depuis lors de reconstituer l’opération.

Les procureurs ont déclaré jeudi lors d’une conférence de presse: « Ce n’est pas une situation où vous avez des utilisateurs uniques, où vous avez un jeune de 19 ans en train de siroter une bière, où vous avez quelqu’un qui prend une bouffée de joint sur le porche arrière d’un maison de fraternité.

«Ce sont des trafiquants de drogue endurcis».

La police a qualifié l’opération qu’ils ont menée «étonnante».

Le shérif du comté d’Orange, Charles Blackwood, a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que l’affaire « s’était déroulée comme aucune autre affaire que j’ai vue ».

Il a déclaré que les suspects avaient tous des attitudes «effrontées» et que l’utilisation de drogues dans certaines fraternités était «omniprésente».

Bâtiment universitaire sur le campus de l’Université de Caroline du Nord