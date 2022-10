21 lutteurs indiens vont manquer le championnat du monde après que l’ambassade d’Espagne a refusé les visas

Dans une décision bizarre, l’ambassade d’Espagne a refusé des visas à 21 lutteurs indiens, qui devaient participer au Championnat du monde U-23 à Pontevedra, soupçonnés qu’ils ne quitteront pas le territoire avant l’expiration des visas, a déclaré la fédération nationale. En Lundi.

La Fédération indienne de lutte (WFI) avait choisi une équipe de 30 membres pour le championnat, qui a débuté lundi, mais seuls neuf ont obtenu des visas.

La toute première championne du monde indienne des moins de 20 ans, Antim Panghal, faisait partie des lutteuses qui n’ont pas participé.

“C’est quelque chose auquel nous n’avons jamais été confrontés auparavant. Malgré la présentation de l’autorisation du gouvernement indien et une invitation de l’instance dirigeante mondiale UWW, nos lutteurs se sont vu refuser des visas pour le motif le plus frivole », a déclaré le secrétaire adjoint de la WFI, Vinod Tomar, à PTI.

«Nous avons reçu les lettres de refus ce soir (lundi) après avoir demandé la délivrance des passeports dès que possible. C’est vraiment bizarre. Je ne sais vraiment pas comment l’officier est arrivé à la conclusion que les lutteurs et les entraîneurs ne reviendraient pas en Inde. La WFI avait également demandé des visas pour neuf de ses entraîneurs, mais seuls six ont obtenu les visas.

Sur 10 lutteurs de style libre, seul Aman (57 kg) a obtenu le visa tandis que les candidatures de neuf autres ont été rejetées. Fait intéressant, trois entraîneurs de style libre ont obtenu des visas.

Six lutteurs gréco-romains et parmi les femmes, seules Ankush (50 kg) et Mansi (59 kg) ont pu obtenir des visas.

«Maintenant, comment pouvons-nous envoyer trois entraîneurs pour un lutteur, alors nous envoyons M. Jagmander Singh avec Aman. Six lutteuses gréco-romaines sont déjà arrivées en Espagne et deux lutteuses sont parties dimanche », a déclaré Tomar.

“Nos lutteurs sont de sérieux prétendants aux médailles, ils leur ont refusé l’opportunité de briller sur la grande scène”, a-t-il ajouté.

Mahabir Prasad, le chef de l’entraîneur de l’équipe gréco-romaine, a exigé une interdiction de l’Espagne.

“C’est vraiment humiliant. Que pensent-ils des lutteurs et entraîneurs indiens ? Pourquoi ne quitterions-nous pas le pays, nous n’allions que concourir et je suis allé en Espagne et aux États-Unis au moins 5 à 6 fois dans le passé », a déclaré Mahabir, un lauréat Dronacharya.

“L’Espagne devrait être condamnée à une amende et interdite. Cela a déjà créé un énorme problème au championnat. C’est une honte pour l’Espagne en tant que pays. Nos lutteurs n’ont perdu qu’une occasion, mais l’Espagne a perdu la face », a-t-il déclaré.

Mahabir a raconté comment l’UWW avait menacé la WFI d’interdiction si elle refusait aux lutteurs pakistanais de participer au Championnat d’Asie en 2019.

“L’UWW avait déclaré qu’elle interdirait l’Inde si le Pakistan refusait l’inscription au championnat d’Asie à New Delhi. Maintenant c’était au niveau asiatique et maintenant c’est au niveau mondial. Nous verrons ce que fait UWW maintenant », a-t-il déclaré.

