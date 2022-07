21 juillet Concert de la Saint-Charles dans le Parc

Prenez vos amis et votre famille et rejoignez-nous sur Le 21 juillet à 19h pour regarder HOWARD & THE WHITE BOYS effectuer. Si vous aimez le blues avec un groove funky, le style électrique de ce groupe saura vous satisfaire. En tant que l’un des groupes de blues préférés de Chicago, leur collection musicale vous fera bouger et danser toute la nuit. On se voit là-bas!

Ce concert, et tous les Concerts in the Park, ont lieu au Lincoln Park au centre-ville de St. Charles, Illinois. Concerts dans le parc présenté par le St. Charles Park District. Le prochain concert mettra en vedette 7TH HEAVEN le 28 juillet.

Pour plus d’informations, cliquez ici.