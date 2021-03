WASHINGTON – Vingt et un gouverneurs républicains et un démocrate visent un élément clé du projet de loi de secours COVID-19 du président Joe Biden, arguant qu’une proposition d’allocation de fonds «punit» les États qui n’ont pas complètement verrouillé les entreprises au milieu de la pandémie.

Les gouverneurs, dirigés par le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, ont publié une déclaration au cours du week-end, critiquant ce qu’ils ont appelé une formule «biaisée» utilisée pour décider du montant de l’aide directe que chaque État reçoit. Un démocrate, le gouverneur du Kansas, Laura Kelly, a également soutenu la déclaration.

Le projet de loi de Biden, surnommé le plan de sauvetage américain, propose une aide directe de 350 milliards de dollars aux gouvernements des États et des villes pour reconstituer les recettes fiscales qui ont diminué pendant la pandémie. La majeure partie du financement de chaque État serait basée sur ses chiffres de chômage – et non sur la population globale. Les États où le plus grand nombre de citoyens étaient au chômage l’année dernière recevraient une part plus importante.

Cet arrangement « punit les États qui ont adopté une approche mesurée de la pandémie et sont entrés dans la crise avec des budgets publics sains et des économies fortes », ont déclaré les gouverneurs dans le communiqué.

« La capacité d’un État à maintenir les entreprises ouvertes et les personnes employées ne devrait pas être un facteur pénalisant lors de la distribution de fonds. Si le Congrès veut fournir une aide aux États, elle devrait être sur une base démographique équitable. »

Le projet de loi de secours COVID-19 de Biden a été adopté par la Chambre contrôlée par les démocrates tôt samedi matin par un vote majoritairement partisan de 219-212. Il se dirige maintenant vers le Sénat également divisé, où un vote est attendu cette semaine.

La Maison Blanche a refusé de commenter.

Le président du Parti démocrate Jaime Harris, répondant aux critiques des gouverneurs, tweeté, « Il y a idiot et puis il y a ça! SC, réveille-toi! » Harris, ancien président de l’État partie en Caroline du Sud, a vanté la façon dont le projet de loi fournirait un chèque de relance de 1 400 $ ainsi que le financement des vaccinations, des écoles et du logement.

Les républicains de la Chambre se sont emparés de la formule de financement pour alléguer que le projet de loi de Biden aide de manière disproportionnée «les États dirigés par les alliés politiques de la majorité démocrate».

Trente-trois États recevraient moins de fonds que si la formule était basée sur la population, selon une analyse du bureau du représentant Jason Smith du Missouri, le principal républicain du comité du budget de la Chambre. Vingt-trois des États sont dirigés par des gouverneurs républicains et 10 par des gouverneurs démocrates.

Les cinq États qui verraient leur financement diminuer le plus sont la Géorgie, la Floride, la Virginie, la Caroline du Sud et l’Alabama, selon l’analyse. Seule la Virginie a un gouverneur démocrate.

Les cinq États qui bénéficieraient du plus grand coup de pouce financier en utilisant le chômage comme critère sont la Californie, New York, le New Jersey, le Texas et le Nevada. Seul le Texas a un gouverneur républicain. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ne fait pas partie des 22 gouverneurs qui ont signé la déclaration.

Alors que peu de gouverneurs républicains ont exprimé leur soutien au projet de loi de secours COVID-19 de Biden, la législation a recueilli le soutien public de 32 maires républicains qui disent que leurs villes en difficulté financière ont besoin d’aide. Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a peut-être été le gouverneur républicain le plus ouvertement en faveur de l’adoption du projet de loi.

«Il existe de nombreux besoins dans les États», a déclaré Justice à USA TODAY le mois dernier.

Biden a vanté l’aide directe de 350 milliards de dollars comme un moyen pour les gouvernements en manque de budget de payer les policiers et les pompiers, de garder les bibliothèques et les centres de loisirs ouverts et de fournir d’autres services de base. Cela s’ajoute aux 130 milliards de dollars proposés pour aider à rouvrir les écoles publiques.

Biden a rencontré neuf sénateurs républicains pratiquement lundi pour discuter du vote du Sénat sur le projet de loi de secours.

« Le groupe a eu une bonne discussion et s’est uni dans l’objectif de passer rapidement un paquet important qui reflète l’ampleur des défis auxquels notre pays est confronté », a déclaré la Maison Blanche.

Les autres gouverneurs qui ont soutenu la déclaration sont: Kay Ivey (R-Ala.), Mike Dunleavy (R-Alaska), Doug Ducey (R-Ariz.), Ron DeSantis (R-Fla.), Brian Kemp (R-Ga. ), Brad Little (R-Idaho), Eric Holcomb (R-Ind.), Kim Reynolds (R-Iowa), Tate Reeves (R-Miss.), Mike Parson (R-Mo.), Greg Gianforte (R- Mont.), Pete Ricketts (R-Neb.), Chris Sununu (RN.H.), Doug Burgum (RN.D.), Mike DeWine (R-Ohio), Kevin Stitt (R-Okla.), Kristi Noem (RS.D.), Bill Lee (R-Tenn.), Spencer Cox (R-Utah) et Mark Gordon (R-Wyo.).

Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @Joeygarrison.