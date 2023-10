21 espèces retirées de la loi américaine sur les espèces en voie de disparition après leur extinction

Environ 21 espèces ont été retirées de la loi américaine sur les espèces en voie de disparition (ESA) après avoir disparu, ce que les défenseurs de l’environnement appellent à la prise de conscience.

Le US Fish and Wildlife Service a supprimé l’espèce – un mélange d’animaux et de plantes – après avoir déterminé qu’elle avait disparu. selon un communiqué de presse.

Parmi les espèces qui ont été radiées figurent la paruline de Bachman, un oiseau jaune vif autrefois commun en Floride, Caroline du Sud et d’autres États du sud ; huit types de moules du sud-est; et le Petite chauve-souris fruitière Marianaune petite chauve-souris frugivore trouvée à Guam.

Certaines espèces initialement destinées à être radiées ont été épargnées. Une herbe hawaïenne connue sous le nom de Phyllostegia glabra var lanaiensis persistera après que de nouvelles études auront montré que de nouveaux habitats pourraient convenir à la plante.

Le pic à bec ivoire, autrefois destiné à être radié de la liste, a également été conservé au milieu d’un débat sur son statut d’extinction.

La décision de radier les espèces disparues a commencé en septembre 2021.

La secrétaire américaine à l’Intérieur, Deb Haaland, a souligné l’importance de la conservation de la faune sauvage dans une déclaration de 2021, lorsque le processus initial de radiation a été proposé.

« Alors que le changement climatique et la perte de zones naturelles poussent de plus en plus d’espèces au bord du gouffre, le moment est venu de déployer des efforts proactifs, collaboratifs et innovants pour sauver la faune américaine », a déclaré Haaland, soulignant l’importance de l’ESA.

La majorité des espèces répertoriées figuraient dans l’ESA dans les années 1970 et 1980. De nombreuses espèces présentées étaient déjà en nombre extrêmement faible au moment de leur inscription – voire même complètement éteintes.

Les dernières nouvelles ont suscité l’inquiétude de plusieurs groupes de défense de la faune.

Lindsay Rosa, vice-présidente de la recherche en conservation et de l’innovation chez Defenders of Wildlife, a souligné les conséquences « permanentes » de l’incapacité à résoudre les problèmes liés à la biodiversité et aux changements climatiques. dans une déclaration partagée avec le Guardian.

« L’extinction est une conséquence très réelle et permanente du fait de laisser sans entrave les crises conjointes de la biodiversité et du climat », a déclaré Rosa.

Rosa a ajouté que l’annonce de radiation souligne l’importance d’utiliser l’ESA au profit des espèces menacées avant qu’il ne soit trop tard.

Dans un communiqué de pressele Centre pour la diversité biologique a déploré la perte d’espèces qui « ne pourront jamais être ramenées ».

« Mon cœur se brise face à la perte de ces 21 espèces », a déclaré Noah Greenwald, directeur des espèces menacées de l’association à but non lucratif.

« Peu de gens réalisent à quel point les crises d’extinction et de changement climatique sont profondément liées », a ajouté Greenwald.

« Les deux menacent de détruire notre mode de vie même, laissant à nos enfants une planète considérablement plus pauvre.