21 épices pour des aliments de vacances sains

Les herbes et les épices remplies d’antioxydants et d’autres composés bénéfiques apportent des saveurs satisfaisantes aux aliments préférés.



La saison des fêtes est l’une des périodes les plus difficiles de l’année pour résister aux aliments salés, gras et sucrés. Qui ne veut pas profiter des plats spéciaux et des friandises qui évoquent des souvenirs et du sens, surtout pendant la pandémie ? La distanciation physique et les rassemblements annulés peuvent vous donner l’impression que se faire plaisir est un moyen de tirer un peu de joie de la saison.

Mais reste fort. Même s’il n’y a pas de mal à prendre une ou deux bouchées de rosbif marbré, de purée de pommes de terre au beurre ou de tarte au chocolat, s’en gaver fréquemment peut entraîner une prise de poids et une augmentation de la tension artérielle, de la glycémie et du « mauvais » cholestérol LDL.

Au lieu de cela, sautez le beurre, la crème, le sucre et le sel et aromatisez vos aliments avec des herbes et des épices.

La générosité des fabricants de saveurs de la nature va au-delà des goûts, des parfums et des couleurs attrayants. De nombreuses herbes et épices contiennent antioxydantsdes flavonoïdes et d’autres composés bénéfiques qui peuvent aider à contrôler la glycémie, l’humeur et l’inflammation.

Améliorez les plats des fêtes avec des herbes et des épices

Essayez d’aromatiser vos aliments avec certaines des herbes et épices de la liste ci-dessous. Jouez au chimiste alimentaire et expérimentez avec des combinaisons que vous n’avez jamais essayées auparavant. Plus vous utilisez d’herbes et d’épices, plus la saveur et la santé sont bonnes. Et c’est un cadeau dont vous pouvez profiter toute l’année.

Piment de la Jamaïque : Utiliser dans les pains, les desserts et les céréales ; se marie bien avec les plats salés, comme les soupes, les sauces, les céréales et les légumes.

Basilic: Trancher dans les salades, les apéritifs et les plats d’accompagnement ; à déguster au pesto sur des pâtes et dans des sandwichs.

Cardamome: Bon dans les pains et les produits de boulangerie, et dans les plats indiens, comme le curry.

Coriandre: Utilisez-le pour assaisonner les aliments mexicains, du sud-ouest, thaïlandais et indiens.

Cannelle: Incorporer aux compotes de fruits, aux desserts cuits au four et aux pains, ainsi qu’aux plats salés du Moyen-Orient.

Clou de girofle: Bon dans les produits de boulangerie et les pains, mais aussi avec des plats de légumes et de haricots.

Cumin: Accents les plats mexicains, indiens et du Moyen-Orient, ainsi que les ragoûts et le chili.

Aneth: Inclure dans les plats de pommes de terre, les salades, les œufs, les apéritifs et les trempettes.

Ail: Ajouter aux soupes, pâtes, marinades, vinaigrettes, céréales et légumes.

Gingembre: Excellent dans les sauces asiatiques et indiennes, les ragoûts et les sautés, ainsi que les boissons et les produits de boulangerie.

Marjolaine: Ajouter aux ragoûts, soupes, pommes de terre, haricots, céréales, salades et sauces.

Menthe: Aromatise les plats salés, les boissons, les salades, les marinades et les fruits.

Noix de muscade: Incorporer aux fruits, aux produits de boulangerie et aux plats de légumes.

Origan: Délicieux dans les plats italiens et méditerranéens ; il convient aux tomates, aux pâtes, aux plats à base de céréales et aux salades.

Persil: À déguster dans les soupes, les plats de pâtes, les salades et les sauces.

Poivre (noir, blanc, rouge) : Assaisonne les soupes, les ragoûts, les plats de légumes, les céréales, les pâtes, les haricots, les sauces et les salades.

Romarin: Essayez-le dans les légumes, les salades, les vinaigrettes et les plats de pâtes.

Sage: Améliore les céréales, les pains, les vinaigrettes, les soupes et les pâtes.

Estragon: Ajouter aux sauces, marinades, salades et plats de haricots.

Thym: Excellent dans les soupes, les plats de tomates, les salades et les légumes.

Curcuma: Essentiel dans les aliments indiens; se marie bien avec les soupes, les haricots et les légumes.